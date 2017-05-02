Coca-Cola HBC Россия заняла первое место в рейтинге Rabota.ru

Coca-Cola HBC Россия стала абсолютным лидером в независимом рейтинге портала Rabota.ru«Индекс Лидерства 2016», который определяет лучшие компании для работы и карьеры в России.
Места рейтинга определяются в три этапа. В первом, пользовательском голосовании, участвуют потенциальные кандидаты и реальные сотрудники компаний. Затем свою оценку дают HR-специалисты и руководители компаний. Так определяются 30 лидирующих компаний, которые оцениваются экспертным жюри.
Чтобы определить компанию мечты, в рейтинге выделили 4 основных качественных индекса:
- Индекс уверенности, отражающий стабильность компании и уверенность ее сотрудников в будущем.
- Индекс карьеры, показывающий возможности сотрудников компаний для карьерного роста.
- Индекс комфорта, измеряющий условия труда, которые компания создает для своих сотрудников.
- Индекс счастья, демонстрирующий, насколько сотрудники удовлетворены своей работой в компании и чувствуют причастность к большому социально-значимому процессу.
На основании суммы полученных индексов составляется итоговый Индекс лидерства и определяются абсолютные победители рейтинга. Первое место по итогам 2016 года заняла Coca-Cola HBC Россия.
Coca-ColaHBCРоссия – один из крупнейших инвесторов среди производителей товаров повседневного спроса. В компании работают порядка 10 тыс. сотрудников. Coca-ColaHBCРоссия обладает уникальной корпоративной культурой, которая сочетает в себе не только ориентацию на стратегические приоритеты компании, но и возможности карьерного роста и развития. Каждый из сотрудников знает, как его вклад способствует достижению общих целей. Это позволило продемонстрировать высокий индекс уверенности.
Развитие сотрудников и воспитание лидеров внутри организации – один из основных приоритетов Coca-ColaHBCРоссия. Ежегодно компания проводит форумы по развитию персонала, на которых оценивается результативность сотрудников и обсуждаются карьерные перспективы. Также сотрудники составляют индивидуальные планы развития, которые помогают им развить необходимые компетенции и выйти на новые лидерские уровни. В компании проводятся программы ускоренного развития, по итогам которых около 90% участников получают повышение в течение года. Все это обеспечило высокий индекс карьеры.
Coca-ColaHBC Россия следит за соблюдением высоких стандартов в области качества и охраны труда и заботится о том, чтобы сотрудникам было комфортно работать как в офисе, так и на производстве. Помимо стандартного социального пакета компания также дает возможность сотрудникам поддерживать активный образ жизни благодаря регулярным спортивным мероприятиям и обучающим семинарам. Эти и многие другие факторы помогли добиться высокого индекса комфорта.
Сотрудники компании любят и ценят то, что они делают. У них есть возможность реализовать свой потенциал не только в работе, но и в жизни общества. Coca-ColaHBC Россия ведет бизнес в соответствии с принципами корпоративной социальной ответственности и привлекает к участию в социальных проектах сотрудников компании и их родных и близких. Каждый может делать добро в том направлении, которое ему ближе: охрана окружающей среды, донорство крови, помощь нуждающимся, социальная адаптация и профориентация детей-сирот и другие. Участвуя в мероприятиях, сотрудники чувствуют свою причастность к созданию лучшего будущего для общества. Это помогло достичь высокого индекса счастья.
Все перечисленные выше индексы являются отражением уровня вовлеченности персонала, который ежегодно оценивают в Coca-ColaHBCРоссия. Вовлеченность определяет, насколько сотрудники любят свое дело и довольны компанией, в которой работают. На данный момент уровень вовлеченности в компании составляет 94% и является одним из самых высоких на российском рынке среди компаний сектора FMCG.
«Основная ценность Coca-Cola HBC Россия – это наши сотрудники, мы стремимся создать для них самую комфортную атмосферу, даем возможность заниматься любимым делом, реализовать свой потенциал, расти и развиваться вместе с компанией. Мы благодарны за высокую оценку и будем продолжать двигаться к достижению еще более высоких результатов!» - комментирует Ирина Петрова, директор по персоналу Coca-Cola HBC Россия.