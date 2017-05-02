Coca-Cola HBC Россия заняла первое место в рейтинге Rabota.ru

Места рейтинга определяются в три этапа

Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

Coca-Cola HBC Россия стала абсолютным лидером в независимом рейтинге портала Rabota.ru«Индекс Лидерства 2016», который определяет лучшие компании для работы и карьеры в России.

Места рейтинга определяются в три этапа. В первом, пользовательском голосовании, участвуют потенциальные кандидаты и реальные сотрудники компаний. Затем свою оценку дают HR-специалисты и руководители компаний. Так определяются 30 лидирующих компаний, которые оцениваются экспертным жюри.

Чтобы определить компанию мечты, в рейтинге выделили 4 основных качественных индекса:

Индекс уверенности, отражающий стабильность компании и уверенность ее сотрудников в будущем.

отражающий стабильность компании и уверенность ее сотрудников в будущем. Индекс карьеры, показывающий возможности сотрудников компаний для карьерного роста.

показывающий возможности сотрудников компаний для карьерного роста. Индекс комфорта, измеряющий условия труда, которые компания создает для своих сотрудников.

измеряющий условия труда, которые компания создает для своих сотрудников. Индекс счастья, демонстрирующий, насколько сотрудники удовлетворены своей работой в компании и чувствуют причастность к большому социально-значимому процессу.

На основании суммы полученных индексов составляется итоговый Индекс лидерства и определяются абсолютные победители рейтинга. Первое место по итогам 2016 года заняла Coca-Cola HBC Россия.

Coca-ColaHBCРоссия – один из крупнейших инвесторов среди производителей товаров повседневного спроса. В компании работают порядка 10 тыс. сотрудников. Coca-ColaHBCРоссия обладает уникальной корпоративной культурой, которая сочетает в себе не только ориентацию на стратегические приоритеты компании, но и возможности карьерного роста и развития. Каждый из сотрудников знает, как его вклад способствует достижению общих целей. Это позволило продемонстрировать высокий индекс уверенности.

Развитие сотрудников и воспитание лидеров внутри организации – один из основных приоритетов Coca-ColaHBCРоссия. Ежегодно компания проводит форумы по развитию персонала, на которых оценивается результативность сотрудников и обсуждаются карьерные перспективы. Также сотрудники составляют индивидуальные планы развития, которые помогают им развить необходимые компетенции и выйти на новые лидерские уровни. В компании проводятся программы ускоренного развития, по итогам которых около 90% участников получают повышение в течение года. Все это обеспечило высокий индекс карьеры.

Coca-ColaHBC Россия следит за соблюдением высоких стандартов в области качества и охраны труда и заботится о том, чтобы сотрудникам было комфортно работать как в офисе, так и на производстве. Помимо стандартного социального пакета компания также дает возможность сотрудникам поддерживать активный образ жизни благодаря регулярным спортивным мероприятиям и обучающим семинарам. Эти и многие другие факторы помогли добиться высокого индекса комфорта.

Сотрудники компании любят и ценят то, что они делают. У них есть возможность реализовать свой потенциал не только в работе, но и в жизни общества. Coca-ColaHBC Россия ведет бизнес в соответствии с принципами корпоративной социальной ответственности и привлекает к участию в социальных проектах сотрудников компании и их родных и близких. Каждый может делать добро в том направлении, которое ему ближе: охрана окружающей среды, донорство крови, помощь нуждающимся, социальная адаптация и профориентация детей-сирот и другие. Участвуя в мероприятиях, сотрудники чувствуют свою причастность к созданию лучшего будущего для общества. Это помогло достичь высокого индекса счастья.

Все перечисленные выше индексы являются отражением уровня вовлеченности персонала, который ежегодно оценивают в Coca-ColaHBCРоссия. Вовлеченность определяет, насколько сотрудники любят свое дело и довольны компанией, в которой работают. На данный момент уровень вовлеченности в компании составляет 94% и является одним из самых высоких на российском рынке среди компаний сектора FMCG.

«Основная ценность Coca-Cola HBC Россия – это наши сотрудники, мы стремимся создать для них самую комфортную атмосферу, даем возможность заниматься любимым делом, реализовать свой потенциал, расти и развиваться вместе с компанией. Мы благодарны за высокую оценку и будем продолжать двигаться к достижению еще более высоких результатов!» - комментирует Ирина Петрова, директор по персоналу Coca-Cola HBC Россия.