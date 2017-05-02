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Общество

Команда «Гонки Героев» и «ЗаБега» приняла участие в Первомайской демонстрации

Колонны стартовали в 11 утра
Фото: Сергей Белобров Фото: Сергей Белобров
Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

В понедельник, 1 мая, прошла демонстрация, посвященная празднику Весны и труда. В этом году шествие началось по Золотому мосту от Чуркина до Центральной площади города, сообщает РИА VladNews.

Построение колонн проходило примерно с 9:30 до 10:45 утра. Старт был дан в 11:00.

Колонны были сформированы по тематикам: общественные организации, медицина, культура, спорт, ресурсоснабжающие компании, рыбодобывающие и рыбообрабатывающие предприятия, судостроители и прочие.

«ЗаБег и Гонка – спорт красивый! Командный дух – вот это сила!», - с таким девизом в Первомайской демонстрации приняла участие команда «Гонки Героев» и «ЗаБега».

«Конечно, участвовать в таких мероприятиях очень важно и нужно! Они сплочают коллектив, поднимают настроение и заряжают! Рада была принять участие в колонне «Гонки Героев». С этими ребятами очень здорово проводить время и на тренировках, и на Гонке, и на первомайском шествии», - комментирует участница демонстрации Анна Пинчук.

Пройтись в спортивной колонне 1 мая решил и инструктор «Гонки Героев» Алексей Фирсов:

«Очень впечатлило количество человек, участвующих в шествии. Если честно, я сам первый раз за все время решил пройтись в колонне. Порадовала погода, участники. Впечатления остались яркие и положительные! Для тех, кто еще думает, стоит ли принимать участие в «ЗаБеге» или в «Гонке Героев», то я советую не лениться, встать и пойти зарегистрироваться на спортивные мероприятия такого масштаба. Уверен, что для кого-то это будет толчок к занятию спортом, кто-то посмотрит на одного из профессиональных спортсменов и увидит в нем пример для себя, мотивацию, что «да, я тоже так хочу». Это очень круто!»

Команда организаторов «Гонки Героев» и «ЗаБега» поздравляют всех жителей города и края с 1 мая! И приглашают на Всероссийский полумарафон с синхронным стартом, который пройдет 21 мая в 10 городах страны: от Санкт-Петербурга до Владивостока.

«Очень порадовала сплоченность ребят! Знаю, что многие приходили семьями. Команда «Гонки Героев» и «ЗаБега» прошла в демонстрации с такими масштабными колоннами, как «Адмирал», «Луч», «Спартак». Это значит, что у нас тоже есть своя аудитория и она не маленькая, судя по тому, сколько было людей, как активно они приняли участие в шествии. Популяризация спорта активно развивается в нашем городе, поэтому у Владивостока есть все шансы 21 мая стать самой беговой столицей России», - комментирует представитель «Гонки Героев» в Приморском крае Александр Лагоша.

Синхронный старт – одна из уникальных особенностей первого Всероссийского полумарафона. Десятки тысяч людей со всей страны стартуют в одно время, вне зависимости от часовых поясов. В Москве участники выйдут на старт в 10 утра, а во Владивостоке – в 17 вечера. Бегунам предстоит преодолеть дистанцию в 21, 10 или 5 километров. Для детей организаторы приготовили трехкилометровую трассу, которую самые юные спортсмены смогут пробежать вместе с родителями.

«Безумно радует, что Владивосток становится городом, насыщенным на спортивные мероприятия. Участие команды «Гонки Героев» и «ЗаБега» в праздничном шествии еще раз это доказывает. Спорт – залог нашего хорошего настроения, поэтому заниматься им должны все! Не важен ни твой возраст, ни физическая подготовка. Бег – доступен всем! Достаточно лишь начать, а дальше вы почувствуете ту мощную энергетику, которую получите после первой тренировки или пробежки», - рассказывает Елена Виноградова, PR-менеджер «Гонки Героев» в Приморском крае.

«ЗаБег» докажет, что время и расстояние не имеют значения, когда речь заходит о десятках тысяч людей, объединенных любовью к спорту и стремлением к новым вершинам.

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