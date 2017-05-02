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Число участников шествия «Бессмертный полк» растет

Администрация Владивостока приглашает всех желающих
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

9 мая в пятый раз жители Владивостока примут участие во всероссийской акции «Бессмертный полк». Уже ставшее традиционным шествие горожан с портретами своих родственников-фронтовиков, которых сегодня уже нет с нами, стартует сразу после торжественного парада войск и военной техники.

«День Победы – это самый святой и значимый праздник для каждого человека. Особенно это подчеркивает акция «Бессмертный полк», когда тысячи людей во всем мире отдают дань памяти фронтовикам, которых сегодня уже нет с нами. На сегодняшний день уже изготовлено более 1500 портретов для шествия. При этом у многих людей портреты изготовлены еще в прошлые годы. В 2016 году в шествии «Бессмертный полк» приняло участие более 30 тысяч человек. Горожане, которые не участвуют в шествии, традиционно смогут посмотреть на Бессмертный полк выстроившись на тротуарах», - рассказал начальник управления по делам молодежи администрации Владивостока Дмитрий Нестеренко.

Для участия в шествии необходимо прийти 9 мая с фотографией (формат А3 на штендере) своего родственника, который участвовал в Великой Отечественной войне и не дожил до 72-й годовщины Победы. Построение колонны начнется в 9 часов в сквере Семёнова (около здания «Серая лошадь», улица Алеутская, 19а). Далее шествие пройдет по улице Светланской и завершится на мемориале «Боевая слава Тихоокеанского флота».

Штендеры и фотографии можно изготовить с 1 апреля по 7 мая в следующих местах:

1. Фотосалон «Сервис плюс» (ул. Алеутская, 45а, вход со стороны ул. Фонтанная, телефон: 222-18-63) с 10 до 19 часов.

2. Торговый центр «Луговая» (трамвайная остановка Луговая, ул. Луговая, 21А, павильон 24, телефон: 295-75-05, электронная почта 2957505@bk.ru, WhatsApp +79089957505) ежедневно с 10 до 19 часов;

3. Павильон «Подарки» (трамвайная остановка Баляева, ул. Юмашева, 6а, телефон: +79841931330, электронная почта 2957505@bk.ru, WhatsApp +79089957505) ежедневно с 11 до 19 часов;

4.Типография «Max print» (остановка Авангард, ул. Светланская, 145, оф.1, телефон: 8(423)200-25-99, 201-54-94, электронная почта maxprint_tp@mail.ru) в будние дни с 9 до 18 часов;

5. Торговый центр «Чапаевский» (улица Чапаева, 24а, павильон № 11) в будние дни с 10 до 19 часов, в субботу и воскресенье с 11 до 18 часов.

Участникам шествия «Бессмертный полк» эти предприятия оказывают следующие услуги:

1. Фотопечать на пластике - стоимость уточнять по указанным телефонам. Сканирование и обработка (ретушь) фотографии – производится бесплатно. Участнику шествия выдается готовый штендер с размещением фотопортрета формата А3;

2. Печать фотографии на фотобумаге и ламинация – стоимость уточнять по указанным телефонам. Сканирование и обработка (ретушь) фотографии – производится бесплатно. Участнику шествия выдается готовый штендер для размещения фотопортрета формата А3;

3. Возможность отдельно заказать сканирование и обработку (ретушь) фотографии. Стоимость и печати фотопортрета уточнять по указанным телефонам. Можно также отдельно приобрести штендер под готовый фотопортрет.

Задать все интересующие вопросы по поводу участия в шествии можно специалистам контактной линия штаба «Бессмертного полка» в городе Владивостоке: bessmertnyy_polk_vl@mail.ruм, подробности можно узнать в рабочие дни с 9 до 18 часов по телефонам 222-08-38, 222-39-65, 2614-180, 2614-400.

Для справки. Инициатором акции «Бессмертный полк» в 2013 году во Владивостоке стала одна из молодежных общественных организаций города. Тогда же инициативу обсудили на очередном заседании организационного комитета «Победа». Председатель оргкомитета глава города Игорь Пушкарёв поддержал идею проведения акции «Бессмертный полк» и предложил участникам акции пройти колонной сразу после парада войск.

Администрация Владивостока приглашает всех желающих принять участие в акции «Бессмертный полк».

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