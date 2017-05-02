Международный творческий проект «Искусство для всех» представили в «Артэтаже» во Владивостоке

Проект стартовал в Москве, затем был показан в Санкт-Петербурге и Новосибирске

Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

В пятницу, 28 апреля, в муниципальном центре современного искусства «Артэтаж» представили международный проект «Искусство для всех», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу адмнистрации города. Это передвижная выставка японской живописи признанного мастера нихонга Юкио Кондо.

Проект «Искусство для всех» стартовал в Москве, затем был показан в Санкт-Петербурге и Новосибирске, а финиширует он во Владивостоке. При этом работы японского художника представлены сразу на двух площадках – в Приморской государственной картинной галерее и «Артэтаже».

В ходе торжественной церемонии в муниципальном центре современного искусства присутствующих поприветствовал художник Юкио Кондо.

«Дорогие друзья, спасибо, что пришли на выставку, я очень этому рад. Искусство важно, как чувство. Искусство должно быть рядом с каждым. Я хочу, чтобы картины не только смотрели, а чтобы их могли потрогать люди с ослабленным зрением», - отметил Юкио Кондо.

Основой техники нихонга, в которой художник создаёт свои работы, является бумага ручной работы и минеральные краски. Отличает эту технику и то, что картины получаются объёмными. Поэтому Юкио Кондо и считает, что с его работами, создающимися порой десятилетиями, необходимо знакомиться и тактильно.

«Пусть лучше они рассыпятся от прикосновений тысячи пальцев, чем будут просто висеть на стене никому не доступные", - считает художник.

В рамках проекта Юкио Кондо проведет порядка 20 мастер-классов по японской живописи, к участию в которых приглашаются и слабовидящие и слепые люди.

«Искусство для всех» - совершенно неординарная выставка, - подчеркнул Александр Городний. - Мы давно не наблюдали такой мощи. В «Артэтаже» представлена социальная направленность этой выставки под названием «Гуманизм».

Центральной частью экспозиции стала монументальная графическая работа «Цунами» (ещё одно название «Поиск истины»). 13-метровая картина посвящена трагическим событиям во время стихийного бедствия, очевидцем которого художник стал в детстве.

Также здесь представлены акварельные работы и работы, выполненные карандашом.

К слову, это первая международная выставка, которая развернётся в муниципальном центре современного искусства «Артэтаж».

Напомним, решение о создании городского музея принял глава Владивостока Игорь Пушкарёв. В 2015 году известный галерист и основатель галереи «Артэтаж»Александр Городний по договоренности с мэром передал в дар городу свою коллекцию живописи, скульптуры, других художественных работ, которую он собирал долгие годы. Именно эта коллекция – 1280 произведений – и стала основой нового муниципального учреждения. Центр современного искусства в старинном особняке на Океанском проспекте был открыт 30 июня 2016 года – в преддверии 156-го дня рождения Владивостока. 6 апреля 2017 года здесь состоялось открытие четырёх новых выставочных залов.

Сейчас в «Артэтаже» по-настоящему кипит творческая жизнь. Экспозиции сменяют друг друга каждые несколько недель. В этом году уже во всех выставочных залах запланирована 21 выставка.

Выставка «Искусство для всех» будет работать до 21 мая. Справки по тел.: 2410-610 - Приморская государственная картинная галерея; 2220-659 – центр современного искусства «Артэтаж»; 2427-217 - запись на мастер-классы.