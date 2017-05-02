Приморец в ходе ссоры до смерти забил соседа

Уголовное дело направлено в суд

Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

22-летний житель Артема обвиняется в смерти своего соседа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, 12 сентября 2016 года в доме на улице Каширская в городе Артеме обвиняемый услышал, как в соседней квартире ссорятся мужчина и женщина. Желая выяснить причину ссоры, он незаконно проник в чужую квартиру и, игнорируя просьбы хозяев покинуть помещение, продолжал находиться там.

Отметим, что обвиняемый требовал прекратить шум, а также избил женщину, а затем ее сожителя. От полученных травм мужчина скончался.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Дело направлено в суд для дальнейшего разбирательства.