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Общество

В Приморье перевернулась лодка со взрослыми и ребенком

Спасательная операция проводилась в темное время суток
Фото: администрация ПК Фото: администрация ПК
Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

В минувшие выходные на реке Арсеньевка было спасено пять человек, в том числе ребенок, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

В минувшую субботу на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о том, что в районе села Новогордеевка перевернулась лодка с пятью пассажирами, из них один ребенок.

В 20.20 на поиски людей выдвинулась оперативная группа. Пострадавшие по мобильному телефону смогли передать координаты своего местонахождения. Оказалось, что людей течением вынесло на остров. В 21.50 оперативная группа обнаружила людей и переправила на безопасное место.

Отметим, что поисковая операция проводилась в темное время суток. Медицинская помощь пострадавшим не потребовалась.

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