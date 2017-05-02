Ученые работают над выращиванием детей в пакетах

Выращивание ягнят в пластиковой матке удалось, на очереди - недоношенные младенцы

Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

Ученые вырастили ягнят в искусственных матках; как оказалось, пластиковая искусственная матка овцы способна питать и поддерживать развитие животного вплоть до момента рождения. Уже через несколько лет такие инструменты могут появиться и для родившихся до срока младенцев, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Преждевременное рождение до 26-й недели беременности нередко оборачивается серьезными проблемами. Такая сильная недоношенность является одной из причин младенческой смертности. Однако несколько недель в искусственной матке могут позволить таким детям нормально закончить внутриутробное развитие. Созданием такого аппарата занимается команда исследователей Детской больницы Филадельфии во главе с Аланом Флэйком.

Сама искусственная матка представляет собой стерильный, запаянный пластиковый пакет соответствующего объема, заполненный солевым раствором, имитирующим амниотическую жидкость. Сердце растущего ягненка само перекачивает кровь через пуповину, проводя ее через газообменник, искусственное легкое. Здесь же в кровь добавляются необходимые медицинские препараты.

В своих испытаниях медики использовали восемь ягнят на 105-120 днях внутриутробного развития (что эквивалентно 23–24 неделям для людей). Все животные выжили и в течение четырех недель «дозревания» сформировали нормальные, готовые к рождению органы.

«Имитация условий внутри матки на модели ягненка прошла невероятно успешно, – говорит Алан Флэйк. – Они нормально росли. Легкие развивались нормально. Мозг развивался нормально. Все развитие шло совершенно нормально по всем параметрам, какие мы только ни брали».

Авторы полны энтузиазма и готовности переходить к самому ответственному этапу – созданию искусственной матки для человеческих младенцев. И теперь успех им никто не гарантирует: попытки создать полноценную искусственную матку для младенцев предпринимались уже не раз. С людьми все намного сложнее, чем даже с овцами: эмбрион развивается гораздо медленнее и требует более тонкого баланса условий, пуповинные сосуды работают у нас иначе и так далее. Вырастить козленка в искусственно поддерживаемой амниотической жидкости удавалось еще в 1990-х годах, но до человека тогда дело тоже не дошло.