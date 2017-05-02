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Фаст-фуд – наркотик нового поколения, - ученые

Мозг запоминает насыщение вредной пищей
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

Ученые в ходе исследования установили, что фаст-фуд вызывает целый ряд заболеваний, в том числе нервной, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем организма. Однако люди, зная об этом, все равно не могут отказаться от ее употребления, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VladTime.

Более 30 лет специалисты пытались понять, почему люди не могут отказаться от вредной еды. Эксперты установили, что фаст-фуд приводит к ожирению, вызывает нейродегенеративные заболевания и ускоряет процесс старения. Добровольцем в исследовании стал сам ученый, который знал о вреде данной пищи, но все равно не мог отказаться от пиццы или картошки фри. Более того, он уверен, если человеку предоставить безграничный запас такой еды, он будет есть до смерти.

Как оказалось, все дело в допамине - гормоне, который выделяется в мозгу при удовлетворении какой-то потребности и вызывает чувство удовольствия. Он и является своеобразной наградой для организма за реализацию какой-либо запрограммированной цели.

Мозг запоминает, что после употребления фаст-фуда, насыщенного крахмалом, сахаром, жирами и белками, человек утоляет чувство голода и одновременно способствует возникновению большого количества допамина, поэтому он начинает мотивировать человека к повторению этой процедуры. Тот же эффект получается при употреблении наркотиков или алкоголя.

Чтобы не поддаться соблазну съесть что-то из вредной еды, ученые советуют избегать мест, где она может встретиться. Если мозгу не напоминать о ней, тяга к такой еде постепенно снижается.

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