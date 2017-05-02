Неравнодушные приморцы создали петицию против разбитой дороги во Врангеле

Обращение подписали более 300 человек

Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

Жители поселка Врангель и города Находки создали на сайте change.org петицию, в которой просят администрацию Находкинского городского округа и администрацию Приморского края обратить внимание на их проблему, сообщает корреспондент РИА VladNews.

У жителей поселка Врангель есть одна общая проблема - ужасное состояние дороги на всем протяжении от поселка Врангель и до Управления порта Восточный. Ранее РИА VladNews сообщало, в каких жутких пробках приходится стоять автомобилистам днем и вечером.

"С тех пор, как здесь началось строительство в порту Восточном, большегрузная техника разбила дороги до ужасного состояния - дорожное полотно все в выбоинах и ямах, глубина которых более 30 см. Особенно ужасное состояние под железнодорожными мостами в районе Угольного терминала. В результате чего каждое утро образуется огромная "пробка".А если идет дождь,то под мостом вообще проехать не возможно,так как под ним собирается вода, и не видно ни ям, ни как ехать.В такой ситуации можно потерять не только бампер и подкрылки, но и всю ходовую часть машины", - сообщается в петиции.

По мнению жителей Находки и Врангеля, дорожное полотно такого низкого качества создает аварийную обстановку на дорогах, нарушается закон «О безопасности дорожного движения».

"Мы ежедневно подвергаем свои жизни и жизни близких нам людей опасности, с риском для жизни и здоровья добираясь до места работы и обратно. Просим обратить внимание на нашу проблему.Это проблема не одного человека,это проблема целого поселка!", - таким призывом заканчивается петиция.

Стоит отметить, что за четыре дня обращение подписали уже 334 человека.

Напомним, ранее агентство сообщало, что трасса Владивосток - Находка находится в ужасном состоянии. Корреспондент РИА VladNews запечатлел самые печальные отрезки дороги. Неравнодушные автомобилисты решили устроить автопробег, с помощью которого хотели выразить свой протест приморским дорогам. Однако осуществить задуманное не удалось - организатор не осмелился брать на себя ответственности за все, что могло случиться во время автопробега.