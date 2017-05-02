Топ-10 обсуждаемых фигур Приморья по версии политолога

Удачники и неудачники апреля

Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

Политолог, бывший вице-губернатор Приморья Александр Шемелев подвел политические итоги апреля и выявил топ-10 удачников и неудачников прошедшего месяца. РИА VladNews публикует материал с комментариями автора.

Удачники апреля

Сергей Дарькин (+1).

Одно лишь его появление в регионе (будь то охота с Игорем Чемерисом или рыбалка с Юрием Трутневым или инспекция собственного бизнеса на территории) приводит к заметным бурлениям в элитах. Бывшие придворные, к также разного рода знакомые лучшего на данный момент (кто поспорит?) губернатора Приморья задают друг другу вопросы: виделись ли, что прилетал и так далее. Нынешний губернатор всегда сильно нервничает, даже если бывший приехал на территорию просто так (все же дом тут у человека и хозяйство немалое). Политикой "Михалыч" давно и явно не интересуется. Но в целом его визит в апреле - это реально политическое событие.

Александр Ролик (+2).

Спикер ЗС сидит тихо как мышка, благословляя тот светлый день, когда его избрали на эту почетную и непыльную должность. И даже от очередных миллиардов к Хайаттам в этом месяце удалось отбиться и не брать покамест грех надушу. Опыт, его как известно, не пропьёшь.

Игорь Пушкарев (+3).



Тюрьма - не место для шуток. Но лучшей шутки, чем поздравить в своём фейсбуке своего же собственного бывшего и (волей случая) нынешнего зама Константина Межонова с повторным заходом в одну и туже реку, то есть мэрию, это дорого стоит. Тем более, что оный Межонов тут же и приступил к исполнению обязанностей Пушкарева. Человек, дважды отклонивший предложение Миклушевского (которого тогда ещё гвардейцы не плющили) пойти к нему в замы, теперь явно никого к себе в замы от оного Миклушевского не возьмёт. А если вдруг и возьмёт, то ключи от города все равно не передаст. В-общем, как ни крути, с командой мэру повезло.

Константин Межонов (+4).



А резво, надо сказать, он приступил. Из всех способов доработать два года до пенсии Константин Анатольевич, надобно признать, выбрал самый беспокойный. Но, зная его характер и нрав, особо беспокоиться не приходится. Как говорится, от людей уважуха.

Алексей Клецкин (+5).



На месте всяких партий я бы рвал бывшего прокурора, а ныне адвоката и блогера номер 1 в регионе, к себе в списки. А что, и словом владеет, и не ленив. Последнее вновь ощутил на себе губернатор края, куртка которого, суперэлитную масть которой приметил блогер, реально затмила собой все. Тень от летящей на Первый канал куртки накрыла собой и Хайатты и два федеральных рейтинга, где Микки был ожидаемо у дна, и первое интервью Пушкарева из застенков. Контент не только рулит, но дрифтует

Неудачники апреля

Илья Митькин (-1).



Его подельник Авершин уже вышел, а он все сидит. Митькины преемники всем говорят, что знать не знают, кто это такой. И теперь все будет иначе. Ну-ну...

Зинаида Ким (-2).

Митькин ей обещал мандат (краевой) ещё в прошлом году. Но что-то пошло не так. Храбрые репортеры ВЛ.ру засняли, как она устроила карусель на округе. Был большой скандал. В этот раз, видимо, в счёт ранее сделанных инвестиций обещали Зинаиде хотя бы городской мандат. Но вышел большой скандал. Как-то не с руки ЕР поддерживать такую скандальную кандидатку. Видимо, деньги придётся возвращать.

Виктор Старицин (-3)

Советник губернатора по информационной политике зачем-то в своей районной газете принялся мочить федеральных экспертов, за что был бит сам и принужден к даче опровержений. Было смешно.

Андрей Брик (-4).



Хороший мужик. Но не с теми связался. Друзья Брика уже обмывали его назначение. А оно не состоялось.

Владимир Миклушевский (-5).



Без комментариев. Жалко мне его.