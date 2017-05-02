Почему нельзя называть ребенка в честь кого-то?

К выбору имени следует подходить ответственно

Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

Давно известно, что правильно выбранное имя может усилить природные способности своего носителя, компенсировав слабые стороны его характера. Неслучайно к вопросу выбора имени для ребенка в психологии уделяется так много внимания. Распространены случаи, когда ребенка называют в честь кого-то. Однако уже многими специалистами доказан тот факт, что делать этого не следует. На вопрос «почему?» отвечает психолог – практик Владивостока Лариса Петровна Резинкина.

«…называть ребенка в честь кого-то, даже самого любимого и замечательного человека, энергетически неправильно. У него не будет собственного имени, судьбы, места в роду, ведь в его судьбу вплетется нить чужой жизни».

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