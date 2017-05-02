Владивостокца задержали по подозрению в убийстве друга в подъезде

Мужчина доставлен в отделение

Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке задержан подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом корреспонденту РИА VladNews сообщила старший помощник (по взаимодействию со СМИ) руководителя СУ СК Приморья Аврора Римская.

Напомним, как стало известно ранее, в подъезде жилого дома во Владивостоке по улице Строительная 3-я было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. На теле мужчины, в районе бедра, виднелась ножевая рана. Старший помощник (по взаимодействию со СМИ) руководителя СУ СК Приморья Аврора Римская сообщила корреспонденту РИА VladNews, что мужчина 1981 года рождения скончался от обильной кровопотери.

В ходе проведения оперативно-следственных действий по подозрению в совершении преступления задержан 45-летний приятель погибшего.

"В результате пьяной ссоры подозреваемый нанес колото-резанную рану в районе бедра своего собутыльника. Мужчина умер от потери крови", - сообщил собеседник агенства.

Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленный на закрепление доказательственной базы и предъявления обвинения. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники полиции.