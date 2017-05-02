Приморье атакуют заразные клещи - с энцефалитом и боррелиозом

По счастью, энцефалитом еще никто не заболел

Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

Клещи с вирусом энцефалита обнаружены в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации. Об этом сообщил глава территориального управления Роспотребнадзора Дмитрий Маслов.

По словам главного санитарного врача края, к большому счастью, людей, заразившихся энцефалитом, нет.

«С начала года в лабораториях края выполнено 339 экспресс-исследований клещей, снятых с людей, в том числе 94 с детей. Антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в семи клещах. Людей с диагнозом “вирусный клещевой энцефалит” на сегодняшний день нет», – отметил Маслов.

Клещевая активность регистрируется на 28 административных территориях края.

«С нарастающим итогом в крае зарегистрировано 496 обращений. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, количество обращений по поводу присасывания клещей увеличилось на 55%. В 2016 году было зарегистрировано 320 случаев», – сообщил Дмитрий Маслов.

В этом году клещи, которые являются переносчиками таких заболеваний как энцефалит, боррелиоз и других, встречаются в пригороде Владивостока – на острове Русский, в районе бухты Шамора, в Ботаническом саду, а также активны на территории Надеждинского, Хасанского, Спасского, Кавлеровского районов и городских округов – Артема, Находки, Арсеньева, Дальнегорска.