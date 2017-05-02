Владивостокский тату-мастер: Мои клиенты – глубокие, креативные и концептуальные личности

Все самое интересное о тату-индустрии рассказал РИА VladNews Сергей Орляк

Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

Татуировка – древнейшее искусство, нашедшее свое отражение в культурах практически всех народов. В современной России тату-индустрия находится лишь на развивающемся этапе. Сначала нательный рисунок являлся признаком принадлежности человека к некой субкультуре, но сегодня татуировки можно увидеть на представителях любых возрастов и социальных слоев.

Сергей Орляк – один из молодых и известных тату-мастеров Владивостока. Кто бы мог подумать, что детские нательные рисунки, сделанные ручкой, превратятся в одно из главных увлечений его жизни.

В беседе с корреспондентом РИА VladNews Сергей рассказал о новых тенденциях в тату-индустрии, уходе за нательным рисунком, а также о своих клиентах и их страхах.

- Расскажи, с чего все началось? Что привело тебя в тату-индустрию?

- Это был случайный случай. Учился я в институте на педагога изобразительного искусства, у меня был одногруппник, который бил татуировки. Мы с ним много времени проводили вместе, так у меня появились первые две татуировки. Именно в тот момент у меня и появилась мысль, почему бы и не попробовать самому. Свою первую татуировку я сделал однокласснику, с которым мы давно не виделись. Получился классный рисунок, но, к сожалению, ничего не осталось, потому что я боялся повредить кожу, поэтому пробивал неглубоко.

- Получается, это была первая твоя татуировка, ты помнишь, что это был за рисунок?

- Да, это был бык. Естественно, я не понимал, как это все делается. Это был эскиз с какого-то элитного американского сайта, с которого нельзя было сохранить рисунок. Нам пришлось изощряться и фотографировать эскиз при помощи различных программ. Но… когда приятель моего одноклассника увидел эту татуировку, он сказал: «Вау, у нас кто-то делает так татуировки?! Ничего себе».

- Что для тебя татуировка сегодня?

- Я понял, что татуировка должна быть больше, чем какой-то нательный рисунок. На сегодняшний день много различных стилей и мастеров. Я понял, что, прежде всего, тату-индустрия должна развиваться как какой-то вид творчества, как определенная идея. То есть приходит клиент, а мастер на нем изображает что-то определенное, что станет частью именно этого человека. Мне кажется, что на сегодняшний день татуировка - довольно-таки серьезное временное искусство.

- Расскажи, как проходит твой обычный день?

- На самом деле, я офисный сотрудник. Мой рабочий день начинается в 10-11 утра, а заканчивается поздним вечером. Весь свой день я посвящаю одной-двум работам. Зачастую я прихожу домой и приступаю к следующей: делаю свои отражения, идеи, зарисовки, эскизы. Также слежу за новинками, что происходит в мире, кто, где участвует, может кто-то стал каким-нибудь топовым татуировщиком.

- Чем ты занимаешься помимо тату?

- Я пишу картины. Сейчас расписываю стены, иногда занимаюсь обучением. Сейчас появилась идея обучать людей искусству татуировки. Причем делать это не в общих словах, а именно растить из следующего поколения настоящих художников-мастеров, которые преодолеют определенные этапы молодых профессионалов. Также я занимаюсь разработкой собственной линии одежды, которая будет посвящена этому городу и туту-индустрии. В ней будет двоякий смысл.

- Получается, что ты весь в творчестве?

- Да, постоянно приходится что-то делать, потому что хочется занять какую-то свою нишу в жизни, реализоваться. Сегодня клубы и различные мероприятия не доставляют того удовольствия, которое было раньше, поэтому сейчас хочется реализоваться именно в творчестве, как можно быстрее и лучше.

- Какова твоя аудитория? Опиши своего обычного клиента.

- На самом деле, у меня разные клиенты, бывают люди приходят уже в возрасте. Но в основном ко мне приходят более «глубокие» люди. Я всегда пытаюсь найти что-то общее между своими клиентами и своим взглядом на жизнь. То есть мои клиенты – это более глубокие, креативные, мыслящие, концептуальные личности. За каждым человек скрыта какая-то история, какой-то смысл. Эти люди похожи на меня. Большая часть этих людей с большими амбициями, наши взгляды и цели соприкасаются.

- На твой взгляд, кому проще делать татуировку: парням или девушкам?

- Честно говоря, мне проще работать с девушками, потому что парни более чувствительны. Все девушки думают, что татуировка – это болезненно, и они этого не выдержат. На самом деле, большинство парней не выдерживают. Я могу по пальцам пересчитать клиентов, которые высиживали сеансы по шесть часов и в конце оставались мужчинами. Моя аудитория больше женская. С женщинами проще, они более ответственно подходят ко многим вопросам.

- Как ты считаешь, татуировка на женском теле – это сексуально? Или все-таки лишнее?

- Честно говоря, мне очень нравятся «забитые» девочки. По мне, это выглядит очень смело и красиво. Любой девушке важно внимание, а татуировки привлекают внимание, где бы она ни была. Как бы ее не пытались скрыть, она все равно будет привлекать внимание.

- Какие места тела чаще всего выбирают для тату?

- Самое распространенное – предплечье и его внутренняя сторона.

- Есть ли рисунки, за которые ты никогда не возьмешься?

- Я, наверное, никогда не буду бить никакого рода икон. Безусловно, есть люди, которые не преследуют блатной романтики, но им хочется сделать оберег в виде иконы, но такого рода искусством я не занимаюсь. На мой взгляд, это все богохульная вещь. Хотя в планах у меня делать подобные татуировки, обладать некой внутренней энергией, чтобы заряжать свои рисунки позитивной энергетикой. Также я бы не стал делать интимные мужские татуировки, даже за большие деньги.

- Как ты считаешь, в чем ошибки начинающих мастеров, и были ли какие-то ошибки у тебя?

- На самом деле, ошибки и сейчас есть. Для меня идеальная татуировка – это завершенный процесс, история в жизни. Наверное, самая последняя татуировка – это и будет идеал. Я думаю, что большинство начинающих мастеров пытаются сразу же быть мастерами, а нужно быть художниками. Я сам только совсем недавно пришел к тому, что у меня есть художественное образование, и мои родители тоже художники, я пишу картины маслом и собираюсь скоро выставляться. Но я понял, что почему-то загоняю себя в рамки каких-то стилей, больше всего это отражается на татуировках. Важно помнить, что, прежде всего, – это рисунок. Мне кажется, что большинство начинающих мастеров не пытаются рисовать, а делают именно татуировки.

- У тебя у самого есть татуировки. На мой взгляд, есть несколько причин, по которым люди делают татуировки: чтобы привлечь внимание, напомнить себе о чем-то важном, скрыть дефекты кожи или приобрести то, что нельзя отнять. Что значат для тебя твои татуировки?

- Честно, половина из них была сделана в юности по каким-то странным соображениям, но половина из них связана с действительно важными событиями в моей жизни. У меня есть татуировка, посвященная моему маленькому сыну. Именно она мне напоминает о том, что никогда не нужно сдаваться, потому что в моей жизни есть маленький человек, который вырастет и будет смотреть на меня, а мне нужно будет подавать ему пример. Поэтому нужно соответствовать. Конечно, сейчас большинство татуировок у меня не имеет никакого сакрального значения. Если честно, то я верю во всякую символику, и у меня есть некие сакральные тату, которые несут в себе потайной смысл.

- Что можешь сказать о нынешних стилях в татуировках? Рукава, дотворк, ар-брют?

- Мне больше нравится работать в реализме. Сейчас много людей любят копировать фотографии, я тоже так делаю. Я думаю, что есть люди-графики, а есть живописцы. Я больше живописец. Очень хотел бы попробовать на теле сделать пейзаж в масляной манере, думаю, что это было бы очень интересно. К сожалению, я еще не видел людей, которые бы рискнули сделать на себе такое.

- В последнее время я довольно часто встречаю людей, которые делаю себе рукава, в том числе девушек. Как думаешь, с чем это связано?

- Я думаю, что это правильно. Рукав – это полноценная картина и по большей части, люди, которые делают свои татуировки кусками, рискуют в дальнейшем получить не гармоничный рисунок. Время, когда говорили, что с татуировками тебя не возьмут на работу, закончилось. Среди высокопоставленных чиновников, депутатов, артистов, спортсменов очень много татуированных людей. Никого этого не отталкивает. Это некая свобода и решительность, потому что много людей не думают, что это большая внутренняя работа. Это цель, которой очень сложно достигнуть. Это путь преодоления себя.

- Многие отказывают себе в татуировке, потому что боятся, что с возрастом она будет плохо выглядеть. Что нужно делать, чтобы и через долгое время татуировка смотрелась также красиво?

- Во-первых, для того, чтобы она красиво смотрелась на упругом теле, следует регулярно заниматься спортом, отказаться от фаст-фуда. Вообще информация о том, что с возрастом татуировки могут обвиснуть, устарела. В наше время можно услышать от наших бабушек и дедушек: «Вот, посмотри, у деда татуха как обвисла. Набил он ее в молодости, а теперь вон что с ней», а там какая-нибудь расплывчатая барышня с якорем. Это очень крутая классика русской татуировки. Конечно, в то время никто и не слышал о соблюдении норм элементарной дезинфекции, качества. Никто об этом не задумывался, поэтому со временем люди и получали партаки. В те времена не было профессионалов, все это выполнялось краской (если это вообще выполнялось краской), которая была не профессиональной. Все это в совокупности давало не очень хороший результат в будущем. Вообще я очень рекомендую ходить к квалифицированным мастерам, у которых есть хорошее оборудование, и краску вбивает не человеческая рука, а машинка. Также необходимы своевременные коррекции, защита от солнца, постоянный уход (бритье, если мы говорим о руках, чтобы слои кожи сходили, и татуировка не смотрелась бледно, а также масло, которое сохранит жирность кожи).

- Многие хотят татуировку, но бояться боли, как побороть этот страх?

- На самом деле, сейчас существует достаточно много искусственных анестезий, всевозможных смягчителей боли для татуировок. Я считаю, во-первых, обезболивающее – это для слабаков, конечно, я не хочу никого обидеть и оскорбить. Просто татуировку нужно пережить. По моему мнению, чаще всего люди делают татуировки, когда хотят что-то изменить в себе внутри, потому что когда человек хочет поменять что-то в жизни, он старается изменить сначала что-то внешне. По большей части боль можно побороть, а когда этого сделать не удается, можно прибегнуть и к медицинским препаратам, но я не фанат этого. Я считаю, что нужно набраться воли и мужества и пережить эти моменты. На самом деле, это не так больно, как кажется. У меня есть много клиентов среди девушек, которые сидят по 6 часов и уходят с улыбкой, а есть парни, которые спустя 4 часа уходят в очень плачевном состоянии.

- А есть ли какие-то противопоказания?

- Да, безусловно, есть. Есть некоторые типы заболевания, например, плохая свертываемость крови, а также некоторые кожные заболевания.

- Как думаешь, можно ли сказать, что татуировка делает людей счастливее?

- Да, определенно, я так могу сказать. Ученые вывели, что, когда человек делает татуировку и испытает ту самую «ужасную» боль, в организме выделаются вещества, которые действуют на организм как естественные обезболивающие, и они вызывают некую эйфорию. Но не на всех местах это можно почувствовать.

- А какие места можно назвать самыми болезненными?

- Определенно, это грудь, ребра - все, что связно с очень тонкой нежной кожей. Все зависит от болевого порога и настроя.

- Если бы ты мог изменить что-то в тату-индустрии, что бы это было?

- Я бы не пускал людей, которые не имеют художественного образования, потому что изначально человек учится татуировать, а потом рисовать.

- Ты раньше мог подумать, что станешь тату-мастером?

- На самом деле, я недавно вспоминал истории из детства (смеется). Вспомнил, что еще в лагере ручкой рисовал себе и другим ребятам татуировки. Нас за это ругали. Самой-самой первой моей татуировкой, которую иголкой наколол мне товарищ, была крохотная звездочка на ладони, но через 4 дня она сошла. Но все это время я смотрел на нее и думал: «Вау. Какая нереальная звездочка». Получается, что меня всегда привлекали татуировки, но я до последнего сопротивлялся и думал, что это не мое, и я «не прокачаюсь» в этом деле, так как передо мной стояли более высокие задачи. После того, как я поработал с этими самыми задачами, я понял, что там нет никакого творчества. Сейчас мне нравятся люди, которые приходят и говорит: «Да, сделай то, что ты хочешь», а это как красная тряпка для быка. Но иногда мне не хватает времени и где-то знаний, чтобы делать невероятные шедевры, но больше всего не хватает сумасшедших клиентов.

- Как найти своего тату-мастера?

- Мне кажется, тату-мастер – это как личный дантист или психолог. Нужно смотреть по работам и по человеку, как он относится к работе. Это все-таки творчество, а не бизнес. Это творчество и отражение каких-то вещей. Нужно смотреть, импонирует ли вам человек, несет ли такую же внутреннюю идею. Именно по таким критериям нужно выбирать человека, которому можно полностью довериться.

- Как думаешь, благотворительность и тату-индустрия могут переплетаться? Была история, как девушка-мастер помогала женщинам пережить сложные жизненные моменты.

- Я, честно говоря, за благотворительность, за помощь людям, но дело в том, что нужно не забывать, что за каждым даже небольшим рисунком кроется большой труд. Для творческого человека – это крах, когда он вынужден работать, чтобы выживать, а не творить.

- Что ты скажешь по поводу конкуренции во Владивостоке, ведь в нашем городе немало тату-салонов?

- На мой взгляд, конкуренция – это хорошо, потому что есть к чему стремиться, и это дает силы. Если тату рассмотреть как бизнес, то, безусловно, это будет конкуренция, а если как творчество, то это будет некий обмен. Если бы все дружили и обменивались опытом безвозмездно, по-доброму, не ища в этом никакого подвоха, то все были бы хорошими мастерами без исключения. Сейчас много озлобленных людей, которые бояться просидеть без работы. И не развиваться. Мне кажется, что нужно больше смотреть на Запад, на Европу, а не между собой тут тягаться, потому что много мастеров, которые проигрывают ребятам, которые работают там.

- Многие свои татуировки называют ошибкой молодости, можно ли свести тату?

- Да, татуировки сводятся. У меня у самого есть такие татуировки, которые я бы хотел свести, но не для того, чтобы вообще больше не набивать ничего, а для того, чтобы забить сверху. Потому что татуировки выполнялись давно и они не на том уровне, на котором можно было бы сделать сейчас. Вообще есть несколько способов, как свести татуировку, например, лазер, а можно и перекрыть.

- Наверное, вопрос, который интересует многих: сколько придется отдать за такое искусство?

- На самом деле, все зависит от рисунка, степени сложности и времени, которое было затрачено. Примерно от 5 тысяч рублей и выше.

- Есть ли у тебя профессиональные болезни?

- Да, конечно. Прежде всего, сильно страдают глаза, начинает болеть спина, суставы. На самом деле это довольно травмоопасная профессия, а также происходит духовное истощение.

- Расскажи о своих планах на будущее.

- Очень бы хотелось выработать свой стиль в татуировке, поучаствовать в каких-нибудь конкурсах и заявить о себе. Хотелось бы развиться не только как мастер, но и, прежде всего, как художник, чтобы это так и звучало «художник-татуировщик». Хотелось бы выйти на международный уровень. У меня также есть серия работ, которые я бы хотел реализовать.