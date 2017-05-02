Во Владивостоке появится первый в ДФО завод металлических изделий

Предприятие также планирует без аукциона получить 2 гектара земли

Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

Компания «Примстроитель» получила статус резидента Свободного порта Владивосток и намерена построить завод по производству метизов в столице Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Объем капиталовложений компании составит 335 миллионов рублей.

В рамках реализации проекта в регионе будет построен первый на Дальнем Востоке завод по производству метизов. Реализация проекта пройдет в несколько этапов. Так, в 2017-2021 годах будут проведены проектные работы, возведено здание завода, подготовлены помещения и приобретено оборудование. Запуск производства запланирован на 2022 год. Запуск завода позволит создать 35 рабочих мест.

Как отмечает генеральный директор ООО «Примстроитель» Александр Бондаренко, на данный момент в Приморье и вДФО метизы импортируются из КНР и Тайваня, привозятся из регионов России.

В рамках реализации проекта инвестор также намерен воспользоваться преференцией на получение земельного участка площадью 2 га без аукциона для строительства завода во Владивостоке.