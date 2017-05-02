Во Владивостоке продолжается суд над бывшим главой «Радиоприбора» 18:26, 02 мая Во Владивостоке продолжается суд над бывшим главой «Радиоприбора»
Экс-строителю Приморского океанариума выберут меру пресечения 17:44, 02 мая Экс-строителю Приморского океанариума выберут меру пресечения
Владивостокцев ждут дождливые выходные 17:21, 02 мая Владивостокцев ждут дождливые выходные
Новостная лента
Май, 02 вторник
18:29
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
18:29
Школьники скажут ветеранам:«Спасибо за победу!» Видео
18:29
Топ-10 обсуждаемых фигур Приморья по версии политолога
18:26
Во Владивостоке продолжается суд над бывшим главой «Радиоприбора»
17:57
Ученые работают над выращиванием детей в пакетах Видео
17:49
Coca-Cola HBC Россия заняла первое место в рейтинге Rabota.ru
17:44
Экс-строителю Приморского океанариума выберут меру пресечения
17:41
Приморец в ходе ссоры до смерти забил соседа
17:32
Во Владивостоке появится первый в ДФО завод металлических изделий
17:21
Владивостокцев ждут дождливые выходные
17:10
Команда «Гонки Героев» и «ЗаБега» приняла участие в Первомайской демонстрации Фото
17:02
Свежие яблоки спасают от болезней сердца, - ученые
16:51
В Приморье перевернулась лодка со взрослыми и ребенком
16:42
Приморье атакуют заразные клещи - с энцефалитом и боррелиозом
16:31
В Японии произошло мощное извержение вулкана
16:18
Приморский океанариум будет сотрудничать с Кореей
16:17
Неравнодушные приморцы создали петицию против разбитой дороги во Врангеле Эксклюзив
16:04
Лунный календарь стрижек на май 2017 года
15:56
Губернатор Приморья прокомментировал монополию на «ЭРА-ГЛОНАСС»
15:47
В Приморье закрываются частные фирмы
15:40
За минувшие выходные в Приморье потушено 15 лесных пожаров
15:30
Почему нельзя называть ребенка в честь кого-то?
15:27
В большинстве районов Приморья завершился отопительный сезон
15:26
Школьники Владивостока смогут заработать летом в ремонтных бригадах
15:17
Владивостокца задержали по подозрению в убийстве друга в подъезде
15:14
Россиянам могут облегчить выплату кредитов
15:05
Приморцы незаконно заготовили древесину на 20 млн
14:57
Во Владивостоке участникам Великой Отечественной войны вручают подарки от администрации города
14:44
Шесть балконов жилого здания сгорели во Владивостоке
14:35
Владивостокский тату-мастер: Мои клиенты – глубокие, креативные и концептуальные личности Эксклюзив
14:32
До пятницы в Приморье сохранится теплая и без осадков погода
14:18
«Луч» проиграл «Тамбову» со счетом 0:1
14:11
Подростка-путешественника сняли с грузового поезда в Приморье
Конкурс "Спасибо за Победу -2017"

Электронные версии
4123 (62) от 28 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Городу добавили морских пейзажей
Первомай собирает колонны
Бесплатный гектар доведет до околицы
Медицина уходит на дежурство
В приморской столице ремонтируют подъездные дороги к медучреждениям
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Красота и Здоровье

Свежие яблоки спасают от болезней сердца, - ученые

Фрукты следует принимать ежедневно
Фото: nexplorer.ru Фото: nexplorer.ru
Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

Британские ученые в ходе исследования установили, что яблоки оказывают положительное влияние на сердце, благодаря содержанию в них калия и железа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ToDay News Ufa.

Специалисты установили, что употребление яблок значительно снижает риск сердечных приступов и заболеваний сосудов и сердца. Это действие объясняется наличием в яблоках калия и железа. Так, при помощи красных яблок можно предупредить гипертонию, а зеленые помогут в лечении анемии, связанной с дефицитом железа.

Эксперты провели исследование, участникам которого регулярно в рацион включали фрукты. Таким образом, ежедневный прием в пищу яблок помог сократить на 12% шансы сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам ученых, ежедневное употребление яблок может снизить количество инфарктов более, чем на 8 тысяч. Специалисты также отметили, что при некоторых заболеваниях дыхательной системы не стоит торопиться принимать медицинские препараты. Во многих случаях с простудой гораздо эффективнее борются настои лечебных трав.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Приморье атакуют заразные клещи - с энцефалитом и боррелиозом
16:42, 02 мая 2017 Приморье атакуют заразные клещи - с энцефалитом и боррелиозом

По счастью, энцефалитом еще никто не заболел

Лунный календарь стрижек на май 2017 года
16:04, 02 мая 2017 Лунный календарь стрижек на май 2017 года

Когда стоит стричься, красить волосы и делать "химию"

Почему нельзя называть ребенка в честь кого-то?
15:30, 02 мая 2017 Почему нельзя называть ребенка в честь кого-то?

К выбору имени следует подходить ответственно

Стало известно, в каком возрасте лучше всего рожать ребенка
06:34, 02 мая 2017 Стало известно, в каком возрасте лучше всего рожать ребенка

С течение времени оптимальный для родов возраст изменился

Вождение автомобиля положительно влияет на человеческий мозг
03:35, 02 мая 2017 Вождение автомобиля положительно влияет на человеческий мозг

Ученые провели эксперимент

Антибиотики повышают риск выкидыша
20:10, 01 мая 2017 Антибиотики повышают риск выкидыша

Средний срок во время выкидыша составлял 14 недель беременности

Вылечить диабет поможет смартфон
14:25, 01 мая 2017 Вылечить диабет поможет смартфон

Новая технология имеет большой потенциал