Свежие яблоки спасают от болезней сердца, - ученые

Фрукты следует принимать ежедневно

Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

Британские ученые в ходе исследования установили, что яблоки оказывают положительное влияние на сердце, благодаря содержанию в них калия и железа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ToDay News Ufa.

Специалисты установили, что употребление яблок значительно снижает риск сердечных приступов и заболеваний сосудов и сердца. Это действие объясняется наличием в яблоках калия и железа. Так, при помощи красных яблок можно предупредить гипертонию, а зеленые помогут в лечении анемии, связанной с дефицитом железа.

Эксперты провели исследование, участникам которого регулярно в рацион включали фрукты. Таким образом, ежедневный прием в пищу яблок помог сократить на 12% шансы сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам ученых, ежедневное употребление яблок может снизить количество инфарктов более, чем на 8 тысяч. Специалисты также отметили, что при некоторых заболеваниях дыхательной системы не стоит торопиться принимать медицинские препараты. Во многих случаях с простудой гораздо эффективнее борются настои лечебных трав.