Новые требования к экзаменаторам ГИБДД вступили в силу с 1 мая

Учитывался международный опыт подготовки экзаменаторов

Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

С 1 мая вступили в силу новые требования к сотрудникам ГИБДД, принимающим экзамены на получение водительских прав, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.



Ранее соответствующий приказ был принят МВД России. Его принятие было обусловлено необходимостью установления требований к наличию у экзаменаторов профессиональных знаний и навыков, необходимых для качественного предоставления государственной услуги по приему экзаменов на право управления транспортными средствами».



В ведомстве рассказали, что при составлении требований к сотрудникам ГИБДД учитывался также международный опыт подготовки экзаменаторов. Конечно же, новые нормы разработаны и с учетом опыта российских специалистов.



По новым требованиям, сотрудник ГИБДД не только должен теоретически владеть информацией, но и управлять транспортным средством на высоком уровне. Высоко ценятся также навыки межличностного общения, умение решать конфликтные ситуации и способность распознавать и предотвращать риски.



«Введение квалификационных требований к экзаменаторам позволит повысить не только их профессиональный уровень и качество приема экзаменов на право управления транспортными средствами, но и уровень общественного доверия к сотрудникам Госавтоинспекции и полиции в целом», - подчеркнули в ведомстве.



Отметим, ранее опубликовало данные, согласно которым в 2016 году практический экзамен по вождению в городских условиях с первого раза сдали 830 061 человек из 2 682 858 таких экзаменов. То есть, успешно сдавали эту часть экзамена на вождение с первого раза треть экзаменуемых. Теоретический экзамен на знание ПДД с первой попытки сдал почти каждый второй. Такие же успехи были и в экзамене на закрытой площадке.