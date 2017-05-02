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Общество

Новые требования к экзаменаторам ГИБДД вступили в силу с 1 мая

Учитывался международный опыт подготовки экзаменаторов
Фото: alternativaby.com Фото: alternativaby.com
Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

С 1 мая вступили в силу новые требования к сотрудникам ГИБДД, принимающим экзамены на получение водительских прав, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.


Ранее соответствующий приказ был принят МВД России. Его принятие было обусловлено необходимостью установления требований к наличию у экзаменаторов профессиональных знаний и навыков, необходимых для качественного предоставления государственной услуги по приему экзаменов на право управления транспортными средствами».

В ведомстве рассказали, что при составлении требований к сотрудникам ГИБДД учитывался также международный опыт подготовки экзаменаторов. Конечно же, новые нормы разработаны и с учетом опыта российских специалистов.

По новым требованиям, сотрудник ГИБДД не только должен теоретически владеть информацией, но и управлять транспортным средством на высоком уровне. Высоко ценятся также навыки межличностного общения, умение решать конфликтные ситуации и способность распознавать и предотвращать риски.

«Введение квалификационных требований к экзаменаторам позволит повысить не только их профессиональный уровень и качество приема экзаменов на право управления транспортными средствами, но и уровень общественного доверия к сотрудникам Госавтоинспекции и полиции в целом», - подчеркнули в ведомстве.

Отметим, ранее опубликовало данные, согласно которым в 2016 году практический экзамен по вождению в городских условиях с первого раза сдали 830 061 человек из 2 682 858 таких экзаменов. То есть, успешно сдавали эту часть экзамена на вождение с первого раза треть экзаменуемых. Теоретический экзамен на знание ПДД с первой попытки сдал почти каждый второй. Такие же успехи были и в экзамене на закрытой площадке.

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