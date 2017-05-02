В Японии произошло мощное извержение вулкана

Сакурадзима считается одним из самых опасных вулканов Страны восходящего солнца

Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

Японские власти закрыли для посещений зону активного вулкана Сакурадзима на южном острове Кюсю, который во вторник после мощного взрыва выбросил столб дыма и раскаленного пепла на высоту около 4 тысяч метров. Камни из кратера разлетались на расстояние до 400 метров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС. Об этом пишет ИА Kyodo.

Данный вулкан активизировался 28 апреля: он выбросил столб дыма примерно на 3,8 тысячи метров. Сакурадзима считается одним из самых опасных вулканов Японии, его извержения происходят регулярно и доставляют массу неприятностей расположенному рядом крупному городу Кагосима.

В Японии насчитывается около 110 активных вулканов. Только в октябре 2016 года в стране произошло мощное извержение вулкана Асо, который также расположен на острове Кюсю.