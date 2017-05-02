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Общество

Приморский океанариум будет сотрудничать с Кореей

Компании подписали соглашения
Фото: Приморский океанариум Фото: Приморский океанариум
Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

Директор Океанариума «Lotte World» из Республики Корея доктор Ко Чонак, директор Национального научного центром морской биологии ДВО РАН Андрей Адрианов, директор филиала Научно-образовательный комплекс «Приморский океанариум» Александр Михайлюк подписали Меморандумы о совместной научной и образовательной деятельности, включающей исследования и разработки в области наук о живой природе и океане, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу океанариума.

Сотрудничество с Сеулом будет развиваться в трех основных направлениях. Так, Lotte World Aquarium предлагает представить аквариум от Приморского океанариума среди своих экспозиций. У посетителей будет возможность убедиться, что посещение океанариума в Сеуле вовсе не исключает визита в Приморский океанариум во Владивостоке. Они совершенно разные, каждый имеет уникальные коллекции, и в Приморье можно найти для себя много нового.

Меморандум предполагает также обмен специалистами, занимающимися научными исследованиями, образованием, просветительством. Lotte World Aquarium пока позиционируется как развлекательный аквариум. В настоящее время в мире в океанариумах широко развивают научное и образовательное направления. Приморский океанариум сразу создавался как научно–образовательное учреждение, Lotte World Aquarium также выказывает намерение следовать этим курсом.

Третье направление сотрудничества – проведение рабочих конференций, которые будут проходить поочередно в Республике Корея и в России. На рабочих конференциях будут рассматриваться определенные актуальные темы, а обмен разработками будет сопровождаться еще и практическими занятиями.

Срок действия меморандума - пять лет.

Lotte World Aquarium ровесник Приморского океанариума, у обоих практически равноценные стартовые позиции. Основное различие – в Lotte World Aquarium нет дельфинария. Наверное, еще и поэтому гостям особенно понравились белухи.

Подробной и обстоятельной экскурсией визит гостей не закончился. Представители делегации из Республики Корея встретились с сотрудниками ветеринарной службы, систем жизнеобеспечения и другими специалистами, посетили Базу исследования морских млекопитающих. Их интересовало, из чего складывается работа с животными, как проходят тренировки, как проводится ветеринарная работа. 

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