Школьники Владивостока смогут заработать летом в ремонтных бригадах

Запись подростков уже началась

Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

Предстоящим летом в школах Владивостока будет организовано три смены ремонтных бригад для несовершеннолетних подростков в возрасте 14-17 лет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Ребята будут работать на пришкольных участках, в школьных библиотеках, готовить к ремонту учебные кабинеты. Режим работы - 10 дней по 4 часа в день. Заработная плата составит около 4500 рублей.

Запись подростков, желающих работать в ремонтных бригадах, уже началась. Как отметили в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования, помимо работы ремонтных бригад на это лето запланирована масштабная кампания по оздоровлению и отдыху детей. В школах будут работать пришкольные лагеря. А для подростков в возрасте 15-17 лет организуются бесплатные профильные лагеря спортивной, творческой, социально-педагогической направленности. В них отдохнут 1100 школьников.