Жительница Приморья приобрела торт и была неприятно удивлена​

Праздник был испорчен

Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

Торт с плесенью купила жительница Уссурийска детям на день рождения, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Женщина отправилась в одну из популярных кондитерских города Уссурийска, чтобы купить торт на празднование дня рождения детей. Какого же было ее удивление, когда она разрезала красивый с виду тортик. Внутри изделия виднелись пятна плесени, однако продавцы в магазине уверяли женщину, что торт свежий, "только с кухни".

Как оказалось, это далеко не первый подобный случай. Уссурийцы жаловались на многочисленные случаи отравления после приобретения кондитерских изделий в этом магазине, а также на то, что продавцы сами "переклеивают" бирки с датами, заменяя их на более новыми, тем самым "освежая" изделия.

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