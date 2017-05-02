Жительница Приморья приобрела торт и была неприятно удивлена​

Торт с плесенью купила жительница Уссурийска детям на день рождения, сообщает корреспондент РИА VladNews.
Женщина отправилась в одну из популярных кондитерских города Уссурийска, чтобы купить торт на празднование дня рождения детей. Какого же было ее удивление, когда она разрезала красивый с виду тортик. Внутри изделия виднелись пятна плесени, однако продавцы в магазине уверяли женщину, что торт свежий, "только с кухни".
Как оказалось, это далеко не первый подобный случай. Уссурийцы жаловались на многочисленные случаи отравления после приобретения кондитерских изделий в этом магазине, а также на то, что продавцы сами "переклеивают" бирки с датами, заменяя их на более новыми, тем самым "освежая" изделия.