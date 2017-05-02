Шесть балконов жилого здания сгорели во Владивостоке 14:44, 02 мая Шесть балконов жилого здания сгорели во Владивостоке
Владивостокский тату-мастер: Мои клиенты – глубокие, креативные и концептуальные личности 14:35, 02 мая Владивостокский тату-мастер: Мои клиенты – глубокие, креативные и концептуальные личности (Эксклюзив)
До пятницы в Приморье сохранится теплая и без осадков погода 14:32, 02 мая До пятницы в Приморье сохранится теплая и без осадков погода
Новостная лента
Май, 02 вторник
14:48
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
14:48
РИА VladNews получило золотой приз конкурса "Торговая марка года" Фото
14:44
Шесть балконов жилого здания сгорели во Владивостоке
14:35
Владивостокский тату-мастер: Мои клиенты – глубокие, креативные и концептуальные личности Эксклюзив
14:32
До пятницы в Приморье сохранится теплая и без осадков погода
14:18
«Луч» проиграл «Тамбову» со счетом 0:1
14:11
Подростка-путешественника сняли с грузового поезда в Приморье
14:06
С 1 июля бюджетников начнут переводить на карты «Мир»
13:53
Во Владивостоке работают эвакуаторы Фото
13:51
Вечный огонь из Владивостока отправится в Санкт-Петербург
13:39
Цена низкокачественных б/у квартир в Приморье оказалась выше цен на жилье эконом-класса
13:31
Еще два междугородних рейса из Владивостока отменены
13:23
Жительница Приморья приобрела торт и была неприятно удивлена​ Фото и Видео
13:20
Генеральный менеджер ХК «Адмирал» развеял слухи о финансовых трудностях
13:18
Белый дом: Главы США и КНДР смогут встретиться лишь после соблюдения ряда условий
13:08
Во Владивосток прибыл круизный лайнер Costa Victoria Фото
13:00
В пригороде Владивостока найдено тело женщины, пропавшей прошлым летом
12:53
Неизвестные «выкинули» асфальт на помойку в Приморье Видео
12:49
Ушел из жизни детский писатель Анатолий Алексин
12:37
Предвыборный штаб Навального во Владивостоке откроется 15 мая
12:23
Мусульман Приморья предупредили об опасностях Хаджа
12:11
Серьезный пожар произошел во Владивостоке Фото и Видео
12:02
Центр Владивостока вновь перекроют
11:51
Рельефная живопись Юкио Кондо Эксклюзив
11:42
Весеннее тепло вдохновляет владивостокцев на творчество Эксклюзив
11:29
Тело исчезнувшей в Приморье учительницы найдено спустя семь месяцев
11:08
Сегодня во Владивостоке завершается отопительный сезон
10:55
Корабли Тихоокеанского флота обнаружили местонахождение авианосца Carl Vinson
10:47
Сбербанк снижает ставки по всей линейке потребительских кредитов и запускает промо-акцию
10:43
За сутки в Приморье произошло более 20 возгораний
10:31
Отделение МФЦ на Партизанском проспекте закрыто из-за ночного пожара
10:19
В театре молодежи - новая премьера Сергея Руденка Фото
Конкурс "Спасибо за Победу -2017"

Электронные версии
4123 (62) от 28 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Городу добавили морских пейзажей
Первомай собирает колонны
Бесплатный гектар доведет до околицы
Медицина уходит на дежурство
В приморской столице ремонтируют подъездные дороги к медучреждениям
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Происшествия

Жительница Приморья приобрела торт и была неприятно удивлена​

Праздник был испорчен
Фото: Марк Чернослив Фото: Марк Чернослив
Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

Торт с плесенью купила жительница Уссурийска детям на день рождения, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Женщина отправилась в одну из популярных кондитерских города Уссурийска, чтобы купить торт на празднование дня рождения детей. Какого же было ее удивление, когда она разрезала красивый с виду тортик. Внутри изделия виднелись пятна плесени, однако продавцы в магазине уверяли женщину, что торт свежий, "только с кухни". 

Как оказалось, это далеко не первый подобный случай. Уссурийцы жаловались на многочисленные случаи отравления после приобретения кондитерских изделий в этом магазине, а также на то, что продавцы сами "переклеивают" бирки с датами, заменяя их на более новыми, тем самым "освежая" изделия.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В пригороде Владивостока найдено тело женщины, пропавшей прошлым летом
13:00, 02 мая 2017 В пригороде Владивостока найдено тело женщины, пропавшей прошлым летом

Выясняются все обстоятельства случившегося

Неизвестные «выкинули» асфальт на помойку в Приморье
12:53, 02 мая 2017 Неизвестные «выкинули» асфальт на помойку в Приморье

Приморец обнаружил горку асфальта на свалке

Серьезный пожар произошел во Владивостоке
12:11, 02 мая 2017 Серьезный пожар произошел во Владивостоке

Обстоятельства случившегося выясняютсяъ

Тело исчезнувшей в Приморье учительницы найдено спустя семь месяцев
11:29, 02 мая 2017 Тело исчезнувшей в Приморье учительницы найдено спустя семь месяцев

Следствие длится больше полугода

За сутки в Приморье произошло более 20 возгораний
10:43, 02 мая 2017 За сутки в Приморье произошло более 20 возгораний

Обстоятельства случившегося выясняются

Во Владивостоке перекрыто движение автотранспорта из-за пожара
09:27, 02 мая 2017 Во Владивостоке перекрыто движение автотранспорта из-за пожара

Пожарные работают на месте происшествия с ночи

В Приморье обнаружены денежные фальшивки
23:40, 01 мая 2017 В Приморье обнаружены денежные фальшивки

УМВД просит граждан быть бдительными