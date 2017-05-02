Генеральный менеджер ХК «Адмирал» развеял слухи о финансовых трудностях

Игрокам гасят долги по зарплате

Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

По Владивостоку поползли слухи, что из-за финансовых трудностей хоккейный клуб «Адмирала» имеет долги по зарплате перед игроками и потому может сняться с предстоящего чемпионата КХЛ. Эти сомнения развеял генеральный менеджер нашей команды Ильдар Мухометов, разместив объяснения на сайте клуба, сообщает РИА VladNews.

– С нашими игроками все нормально, а в прессе опять пошел непонятный вброс, запуск всей этой ситуации. Мне понятно, кто раскачивает лодку, я знаю источник всей этой неправдоподобной информации. С игроками у нас есть договоренность. Да, небольшие задержки по зарплате у нас есть, но они не критичны. Не мы одни такие. Все ребята понимают ситуацию. До конца мая все обязательства перед нашими игроками по зарплате мы закроем.