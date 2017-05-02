Подростка-путешественника сняли с грузового поезда в Приморье

17-летний парень поехал за лучшей жизнью

Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

17-летнего подростка-путешественника сняли правоохранители с грузового поезда на станции Галенки в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции. Юноша запрыгнул на сцепку вагона состава, отходившего со станции Воздвиженский.

Оказалось, что безбилетник поехал искать лучшей жизни - но плохо ориентировался в географии и сел на поезд, идущий в противоположную от Москвы сторону.

Установлено, что подросток родом из села Чернышевка Анучинского района. Там он проживает с матерью, которая ведет асоциальный образ жизни и злоупотребляет алкоголем. Кроме него на иждивении матери находятся еще трое детей от разных отцов, которых она частенько оставляет одних на произвол судьбы. У самого подростка, ведущего бродяжнический образ жизни, отсутствуют какие-либо документы, удостоверяющие личность, в том числе и паспорт: его он однажды порвал в порыве гнева.

В Чернышевке подросток хорошо известен неблаговидными поступками: кражами чужого имущества и бродяжничеством. В начале апреля он решился отправиться автостопом в Москву. Однако, из-за отсутствия нужных знаний подросток не не знал точно, где она находится. После этого он попробовал уехать в столицу поездом - но эта затея сорвалась.

Передвигаясь по Приморью, в пути подросток питался очень скромно - на подачки добродушных людей и небольшие деньги, которые прихватил с собой из дома.

За свою жизнь юноша имеет за плечами целый букет правонарушений, а его мать практически забыла о нем.

По факту незаконного проезда в грузовом вагоне на молодого человека составлен протокол по статье 11.17 КоАП РФ. Сам же путешественник помещен инспекторами в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.