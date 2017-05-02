За минувшие выходные в Приморье потушено 15 лесных пожаров

В настоящее время девствует еще два возгорания

Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

За минувшие выходные в Приморье было ликвидировано 15 лесных пожаров в восьми муниципалитетах на площади около 150 гектаров, их тушили более 100 человек, задействовано 18 единиц техники, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

В настоящее время действует два лесных пожара в Шкотовском районе и Артемовском городском округе на площади более 30 гектаров.

По словам специалистов, тушение пожаров продолжается. Задействовано 37 человек и семь единиц техники. В настоящий период рост числа пожаров связан с массовым выездом людей на отдых и дачные участки, а также с жаркой и ветреной погодой.

Всего с начала года зарегистрировано 288 лесных пожаров. В Приморье введен особый противопожарный режим.