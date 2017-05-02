Неравнодушные приморцы создали петицию против разбитой дороги во Врангеле 16:17, 02 мая Неравнодушные приморцы создали петицию против разбитой дороги во Врангеле (Эксклюзив)
Топ-10 обсуждаемых фигур Приморья по версии политолога 16:10, 02 мая Топ-10 обсуждаемых фигур Приморья по версии политолога
Владивостокца задержали по подозрению в убийстве друга в подъезде 15:17, 02 мая Владивостокца задержали по подозрению в убийстве друга в подъезде
Новостная лента
Май, 02 вторник
16:41
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
16:41
Школьники скажут ветеранам:«Спасибо за победу!» Видео
16:41
РИА VladNews получило золотой приз конкурса "Торговая марка года" Фото
16:31
В Японии произошло мощное извержение вулкана
16:18
Приморский океанариум будет сотрудничать с Кореей
16:17
Неравнодушные приморцы создали петицию против разбитой дороги во Врангеле Эксклюзив
16:10
Топ-10 обсуждаемых фигур Приморья по версии политолога
16:04
Лунный календарь стрижек на май 2017 года
15:56
Губернатор Приморья прокомментировал монополию на «ЭРА-ГЛОНАСС»
15:47
В Приморье закрываются частные фирмы
15:40
За минувшие выходные в Приморье потушено 15 лесных пожаров
15:30
Почему нельзя называть ребенка в честь кого-то?
15:27
В большинстве районов Приморья завершился отопительный сезон
15:26
Школьники Владивостока смогут заработать летом в ремонтных бригадах
15:17
Владивостокца задержали по подозрению в убийстве друга в подъезде
15:14
Россиянам могут облегчить выплату кредитов
15:05
Приморцы незаконно заготовили древесину на 20 млн
14:57
Во Владивостоке участникам Великой Отечественной войны вручают подарки от администрации города
14:44
Шесть балконов жилого здания сгорели во Владивостоке
14:35
Владивостокский тату-мастер: Мои клиенты – глубокие, креативные и концептуальные личности Эксклюзив
14:32
До пятницы в Приморье сохранится теплая и без осадков погода
14:18
«Луч» проиграл «Тамбову» со счетом 0:1
14:11
Подростка-путешественника сняли с грузового поезда в Приморье
14:06
С 1 июля бюджетников начнут переводить на карты «Мир»
13:53
Во Владивостоке работают эвакуаторы Фото
13:51
Вечный огонь из Владивостока отправится в Санкт-Петербург
13:39
Цена низкокачественных б/у квартир в Приморье оказалась выше цен на жилье эконом-класса
13:31
Еще два междугородних рейса из Владивостока отменены
13:23
Жительница Приморья приобрела торт и была неприятно удивлена​ Фото и Видео
13:20
Генеральный менеджер ХК «Адмирал» развеял слухи о финансовых трудностях
13:18
Белый дом: Главы США и КНДР смогут встретиться лишь после соблюдения ряда условий
13:08
Во Владивосток прибыл круизный лайнер Costa Victoria Фото
13:00
В пригороде Владивостока найдено тело женщины, пропавшей прошлым летом
Конкурс "Спасибо за Победу -2017"

Электронные версии
4123 (62) от 28 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Городу добавили морских пейзажей
Первомай собирает колонны
Бесплатный гектар доведет до околицы
Медицина уходит на дежурство
В приморской столице ремонтируют подъездные дороги к медучреждениям
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

За минувшие выходные в Приморье потушено 15 лесных пожаров

В настоящее время девствует еще два возгорания
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

За минувшие выходные в Приморье было ликвидировано 15 лесных пожаров в восьми муниципалитетах на площади около 150 гектаров, их тушили более 100 человек, задействовано 18 единиц техники, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

В настоящее время действует два лесных пожара в Шкотовском районе и Артемовском городском округе на площади более 30 гектаров.

По словам специалистов, тушение пожаров продолжается. Задействовано 37 человек и семь единиц техники. В настоящий период рост числа пожаров связан с массовым выездом людей на отдых и дачные участки, а также с жаркой и ветреной погодой.

Всего с начала года зарегистрировано 288 лесных пожаров. В Приморье введен особый противопожарный режим. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
В большинстве районов Приморья завершился отопительный сезон
15:27, 02 мая 2017 В большинстве районов Приморья завершился отопительный сезон

Тепло перестанет поступать во все жилые дома 15 мая

Школьники Владивостока смогут заработать летом в ремонтных бригадах
15:26, 02 мая 2017 Школьники Владивостока смогут заработать летом в ремонтных бригадах

Запись подростков уже началась

До пятницы в Приморье сохранится теплая и без осадков погода
14:32, 02 мая 2017 До пятницы в Приморье сохранится теплая и без осадков погода

В крае без осадков

Во Владивостоке работают эвакуаторы
13:53, 02 мая 2017 Во Владивостоке работают эвакуаторы

Не стоит пренебрегать ПДД и знаками

Вечный огонь из Владивостока отправится в Санкт-Петербург
13:51, 02 мая 2017 Вечный огонь из Владивостока отправится в Санкт-Петербург

После церемонии зажжения факел провезут по улицам города

Цена низкокачественных б/у квартир в Приморье оказалась выше цен на жилье эконом-класса
13:39, 02 мая 2017 Цена низкокачественных б/у квартир в Приморье оказалась выше цен на жилье эконом-класса

По итогам I квартала 2017 года

Еще два междугородних рейса из Владивостока отменены
13:31, 02 мая 2017 Еще два междугородних рейса из Владивостока отменены

Расписание