Лунный календарь стрижек на май 2017 года

Когда стоит стричься, красить волосы и делать "химию"

Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

Лунный календарь стрижек позволит всегда быть в курсе того, когда можно стричь волосы и посодействует в планировании посещения парикмахера, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

1, 2 (до 07:13) мая - Растущая Луна в Раке.



Неблагоприятное время для стрижки волос. Если сделать стрижку в этот период, волосы будут непослушными и лохматыми. Также, совершенно не подходит для химической завивки. Не стоит даже мыть голову и применять средства по уходу за волосами.



2 (с 07:13), 3, 4 (до 12:48) мая - Растущая Луна во Льве.



Это благоприятное время для стрижки волос. Волосы, подстриженные в эти дни, становятся сильнее и пышнее, быстро отрастают. Хорошо удается химическая завивка волос. При окраске волос, цвет получится интенсивным и насыщенным, долго не смоется. Хорошо получится укладка.



4 (с 12:48), 5, 6 (до 21:21) мая - Растущая Луна в Деве.



Идеальные дни для стрижки волос. Волосы, подстриженные в это время, надолго остаются красивыми. Если вы хотите длинные волосы, но боитесь неопрятной прически, то начните отращивать волосы в марте, и в течение 6 месяцев подстригайте волосы только под знаком Девы при молодой Луне. Также в эти дни следует сделать питающую маску для волос.



6 (с 21:21), 7, 8, 9 (до 08:02) мая - Растущая Луна в Весах.



В этот период сегодня стрижка пройдет просто замечательно. Все процедуры с волосами в это время способствуют их лучшему росту. Сейчас стоит посетить косметолога, чтобы разработать индивидуальную программу ухода за кожей.



9 (с 08:02), 10, 11 (до 20:01) мая - Растущая Луна в Скорпионе.



Это нейтральные дни для стрижки. Также лучше не делать химическая завивку, не рекомендуется мыть волосы, зато укладка получится хорошо. В период прохождения Луны по водным знакам Зодиака, вода приобретает сильные растворяющие свойства и все химические ингредиенты шампуней и кремов проникают глубоко в кожу.



11 (с 20:01), 12, 13, 14 (до 08:39) мая - Убывающая Луна в Стрельце.



Нейтральное время для стрижки волос – волосы отрастают медленно.



Тем, у кого ломкие ногти, рекомендуется сделать теплые масляные ванночки для рук с добавкой нескольких капель йода.



14 (с 08:39), 15,16 (до 20:51) мая - Убывающая Луна в Козероге.



Неблагоприятные дни для стрижки волос, зато это лучшее время для удаления лишних волос с тела. Сегодня подойдут питательные обертывания и мытье волос пивом.



16 (с 20:51), 17, 18, 19 (до 06:53) мая - Убывающая Луна в Водо­лее



Нейтральное время для стрижки волос. В этот период успешно пройдет лечение трещин на коже ног. При Луне в Водолее усиленно питают кожу различные отвары из трав. Хорошо проводить косметические процедуры с использованием бальзамов для лица.



19 (с 06:53), 20, 21 (до 13:12) мая - Убывающая Луна в Рыбах.



Неблагоприятное время для стрижки волос. Волосы в эти дни непослушны, стрижке после этого не удается придать нужный вид. Стрижка сегодня приводит к образованию перхоти. Также в этот период не стоит мыть голову.



21 (с 13:12), 22, 23 (до 15:34) мая - Убывающая Луна в Овне.



Очень неблагоприятное время для стрижки волос. В это время волосы очень уязвимы. Они могут стать тонкими, ломкими и начнут выпадать. Зато это хорошее время для ухода за кожей лица.



23 (с 15:34), 24, 25 (до 15:16) мая - Убывающая Луна в Тельце.



Нейтральное время для стрижки волос и хороший период для укладки, окраски и химической завивки. Также, весьма благоприятные дни для оздоровления кожи головы и укрепления волос с помощью питательных масок и массажа.



25 (с 15:16) мая - Убывающая Луна в Близне­цах.



В эти дни лучше не стричься, так как волосы могут стать тонкими, ломкими и начать выпадать.



Также сегодня откажитесь от маникюра, педикюра, наращивания ногтей. Однако это прекрасное время для ароматерапии, ингаляций, массажа и ванночек для рук, посещения бани.



25 мая в 22:46 - Новолуние в Близнецах.



Стрижка, сделанная в первый лунный день, укорачивает жизнь человека.



26, 27 (до 14:26) мая - Растущая Луна в Близне­цах.



Неблагоприятные дни для стрижки волос. Не стоит, и окрашивать волосы, а также не рекомендуется делать маникюр, педикюр и наращивать ногти.



27 (с 14:26), 28, 29 (до 15:13) мая - Растущая Луна в Раке.



Неблагоприятное время для стрижки волос. Если сделать стрижку в этот период, волосы будут очень непослушными, а прическа получится бесформенной. Это период также не подходит для химической завивки. Не стоит даже мыть голову.



Однако в этот период лучше делать глубокую чистку лица.



29 (с 15:13), 30, 31 (до 19:17) мая - Растущая Луна во Льве.



Очень благоприятные дни для стрижки волос, так как волосы после этого становятся сильнее и пышнее, быстро отрастают. В эти хорошо удается химическая завивка. При окраске волос, цвет получится интенсивным и насыщенным.



31 (с 19:17) мая - Растущая Луна в Деве.



Идеальные дни для стрижки волос. Волосы, подстриженные в этот период, надолго остаются красивыми и держат форму. Это период, подходящий для химической завивки, маникюра, педикюра, наращивание ногтей. При окраске волос, цвет получится интенсивным и насыщенным.