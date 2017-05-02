Неизвестные «выкинули» асфальт на помойку в Приморье

Приморец обнаружил горку асфальта на свалке

Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

Приморец обнаружил горку асфальта, которую кто-то попросту выбросил на свалку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на уссурийского блогера.

Выброшенный асфальт житель поселка Тимирязевский, Уссурийский ГО, заметил на местной свалке. По его словам, асфальт свежий, явно предназначенный для того, чтобы заделывать ямы и выбоины в трассе. Однако смесь битумов, сваленная горкой, лежала среди кучи мусора. Рядом с асфальтом не наблюдалось никаких людей в спец одежде, которые торопились бы применить смесь по назначению.

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