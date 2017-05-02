Тепло перестанет поступать во все жилые дома 15 мая

Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

В большинстве районов Приморья завершился отопительный сезон, в остальных районах тепло перестанет поступать в жилые дома и объекты соцкульбыта до 15 мая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

В настоящее время отопительный сезон продолжается в Арсеньеве, Дальнегорске, Находке, а также в Кавалеровском, Красноармейском, Тернейском и Чугуевском районах.

Отметим, что в нынешний отопительный сезон работало 876 котельных, обеспечивавших теплом 1 709 социально значимых объектов и 14 565 жилых домов. На подготовку к отопительному сезону 2016-2017 годов в Приморье из бюджета было направлено 2,3 миллиарда рублей. Заменены десятки километров систем тепло- и водоснабжения, установлено новое насосное и котельное оборудование, введены в эксплуатацию почти 70 автономных модульных котельных.