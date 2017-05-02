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Приморцы незаконно заготовили древесину на 20 млн

Злоумышленники предстанут перед судом
Фото: gosrf.ru Фото: gosrf.ru
Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

В Приморье группа участников организованной группы обвиняются в незаконной заготовке древесины в промышленном масштабе, а также легализации доходов, полученных преступным путем, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Незаконная деятельность группы была пресечена сотрудниками полиции в 2015 году.

Установлено, что на территории Тигровского участкового лесничества в Партизанском районе действовала организованная группа в составе 5 человек, участники которой осуществляли незаконную заготовку древесины.

Роль организатора незаконных порубок, контроль над процессом заготовки, распределение ролей в группе осуществлял 57-летний житель Приморья. Участниками группы осуществлена незаконная рубка деревьев пород дуб, береза, ель. Ущерб, причинённый противоправной деятельность обвиняемых, превысил 20 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой».

В ходе обысков изъяты бензопилы для валки леса, денежные средства, ювелирные изделия, документация, компьютеры, накопители информации, а также более 20 единиц лесозаготовительной техники общей стоимостью более 30 млн рублей. С целью возмещения ущерба, причиненного лесному фонду Российской Федерации, на указанные предметы и денежные средства наложен арест.

Лидер группы и активные участники были заключены под стражу. В ходе расследования установлено, что фигурант уголовного дела легализовал добытые преступным путем денежные средства, которые были израсходованы для покупки лесозаготовительной техники, а также потрачены на собственные нужды.

В отношении организатора было возбуждено уголовное дело по статье «Совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в особо крупном размере».

В настоящее время расследование завершено. Доказана причастность членов группы к противоправной деятельности. Уголовное дело передано в суд для дальнейшего разбирательства.

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