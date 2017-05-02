Во Владивостоке участникам Великой Отечественной войны вручают подарки от администрации города

Всего в этом году подарки получат порядка 480 человек

Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

Участникам Великой Отечественной войны продолжают вручать подарки от администрации города Владивостока в преддверии Дня Победы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Ветераны получают в подарок сертификаты на приобретение товаров для дома номиналом пять тысяч рублей.

Всего в этом году подарки от администрации получат порядка 480 человек.

«Подарки ветеранам вручаются на торжественных предпраздничных мероприятиях и по адресам проживания. На сегодняшний день уже 350 ветеранов получили поздравления и подарки от администрации города, - отметила Юлия Зорина, заместитель начальника отдела по развитию общественного партнёрства администрации города.

Напомним, что одно из таких торжественных собраний состоялось на прошлой неделе. Исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов поздравил ветеранов с Днём Победы и вручил им подарки. Мероприятие прошло в Совете ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.