Шесть балконов жилого здания сгорели во Владивостоке

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу города Владивостока 1 мая в 15:19, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ГУ МЧС Приморья. Звонивший сообщил о пожаре в многоквартирном доме, расположенном на улице Нижнепортовая.

Уже через 5 минутна место происшествия прибыли первые расчёты огнеборцев и приступили к работам по ликвидации пожара. Проведя разведку в жилом здании было установлено, что горит обшивка дома и балконы с 1-го по 6-ой этаж.

В 15:56 пожар был локализован, а в 16:37 – полностью ликвидирован.

Общая площадь возгорания составила 1000 кв. м. С огнём боролись 29 человек личного состава и 8 единиц техники. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Угрозы соседним объектам пожар не представил.

Напомним, ранее агенство сообщало, что за сутки в Приморье зафиксировано 24 возгораний.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.