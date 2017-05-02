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Россия

Россиянам могут облегчить выплату кредитов

Законопроект разработан Минюстом - и не очень выгоден банкам
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

В России в ближайшее время могут изменить порядок погашения кредитов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. В Минюсте уже разработан законопроект, который и будет предложен на рассмотрение экспертам. 

Напомним, на сегодняшний день при погашении кредита необходимо сначала выплатить заложенность по процентам и основному долгу, потом – неустойку, и после этого выплачиваются проценты и сумма основного долга за текущий период, другие платежи.

В законопроекте Минюста предлагается разрешить платить штрафы за просроченные потребительские кредиты в последнюю очередь. 

Нынешний порядок погашения кредита, уверены в Минюсте, ставит граждан в менее выгодное положение по сравнению с предпринимателями. В отношении последних действует порядок, предусмотренный Гражданским кодексом, по которому требования по уплате неустойки не могут опережать требования по погашению основного долга и процентов.

Отметим, согласно данным Объединенного кредитного бюро, сейчас около 11 миллионов заемщиков допускают просрочки платежей по кредитам, из них около 7 миллионов человек не платили 90 и более дней. 

Новый порядок будет более выгоден для граждан, которые смогут погасить сначала основной долг. А значит, что на него не будут начисляться дополнительные штрафы и пени, отмечает директор по развитию продуктов ОКБ Александр Алхомов. «Мы сталкивались с ситуациями, когда суммы процентов и штрафов зачастую превышали сумму основного долга», - отметил он. 

Но для банков такой порядок будет не слишком удобен. В частности, против него могут выступить банки, которые специализируются на выдаче кредитов наличными «Они используют штрафы и неустойки в качестве своеобразной мотивации возврата кредита. Перспектива выплаты дополнительных процентов и штрафов зачастую мотивирует клиентов не допускать просрочку платежа, а также позволяет банкам компенсировать свои убытки», - отмечает эксперт.

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