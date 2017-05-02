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Спорт

«Луч» проиграл «Тамбову» со счетом 0:1

Приморцам не засчитали забитый гол
Фото: fc-tambov.ru Фото: fc-tambov.ru
Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

29 апреля «Луч-Энергия» играл в гостях и уступил «Тамбову» из одноименного города со счетом 0:1, сообщает РИА VladNews.

Со стартового свистка хозяева насели на ворота нашей команды. Тамбовчане создали несколько неприятных моментов. В одном из них Артем Делькин бил с острого угла, но Александр Котляров среагировал на хлесткий удар и выручил команду.

Весь первый тайм игра проходила с заметным территориальным преимуществом хозяев, а пара-тройка нападающих «Тамбова» словно прописалась в нашей штрафной площадке. Гол был пропущен уже на исходе первого тайма, точно также как и в игре против «Тосно». При этом Котляров успел отразить летевший в створ ворот мяч, но отбил его прямо перед собой. Делькин первым добил, и с двух метров перекинул мяч в сетку ворот. Причем сделал это, …уже падая на газон, перед также падающим после броска Котляровым.

Во втором тайме картина повторилась. «Тамбов» провел несколько опасных атак, в одном из которых игрок «Тамбов откровенно нас простил, не попав с убойной позиции в ближний угол.

На 57-ой минуте матча первый же угловой желто-синих завершился взятием ворот хозяев. Сергей Пономаренко пробил мяч на дальнюю штангу, а защитник Адриан Кашкавал первым успел к мячу и внес его в ворота. Увы, боковой судья поднял флажок - вне игры! Несмотря на протесты наших игроков, гол засчитан не был. Весьма спорный момент. Понимая, что с судьями не спорят, журналист РИА VladNews предполагает некую предвзятость в этом игровом моменте. И даже дважды пересмотрев видеозапись исполнения стандарта, мне не удалось увидеть положения вне игры. Боковой арбитр «не заметил» на дальней штанге одного из защитников «Тамбова» прямо на линии ворот.

Лишь после этого момента «Луч» заметно активизировался. Последовало несколько ударов в сторону ворот соперников и прорывов приморских полузащитников по флангам. Однако защита хозяев играла безукоризненно. И хотя гости уже владели инициативой, но по-настоящему голевых моментов так не создали. «Тамбов» уверенно довел дело до победы.

Несмотря на поражение, владивостокский клуб с 39 очками сохранил за собой 12-ю строчку в турнирной таблице.

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