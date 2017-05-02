Вечный огонь из Владивостока отправится в Санкт-Петербург

После церемонии зажжения факел провезут по улицам города

Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

В предстоящую пятницу, 5 мая, во Владивостоке пройдёт торжественная церемония зажжения факела от Вечного огня мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» для дальнейшего воссоединения Вечных огней городов-героев и городов воинской славы в Санкт-Петербурге, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Как рассказали в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города, в этот день в 14 часов у подводной лодки С-56 соберутся ветераны, моряки Тихоокеанского флота, представители администрации, воспитанники патриотических клубов и общественность.

После церемонии зажжения факел по улицам города на БТРе провезет подполковник, ветеран Великой Отечественной войны Гарольд Кузнецов.

Принять участие в мероприятии приглашаются все желающие жители и гости Владивостока.