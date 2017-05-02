Серьезный пожар произошел во Владивостоке

Во Владивостоке произошел серьезный пожар, сообщает корреспондент РИА VladNews.
Тревожное сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в четыре часа утра. Звонивший сообщил о том, что горел заброшенный двухэтажный барак по улице Уткинская. Пожарные прибыли на место происшествия спустя 12 минут.
В 6 часов 23 минуты пожар общей площадью 220 кв.м был локализован. Спустя еще час 25 минут открытое горение полностью ликвидировали.
Тушили огонь 21 человек личного состава и пять единиц техники.
В пресс-службе МЧС Приморья корреспонденту РИА VladNews сообщили, что при пожаре никто не пострадал. В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам. В настоящее время ведется осмотр места происшествия и проливка конструкций.