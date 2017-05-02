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Происшествия

Серьезный пожар произошел во Владивостоке

Обстоятельства случившегося выясняютсяъ
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошел серьезный пожар, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Тревожное сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в четыре часа утра. Звонивший сообщил о том, что горел заброшенный двухэтажный барак по улице Уткинская.  Пожарные прибыли на место происшествия спустя 12 минут.

В 6 часов 23 минуты пожар общей площадью 220 кв.м был локализован. Спустя еще час 25 минут открытое горение полностью ликвидировали. 

Тушили огонь 21 человек личного состава и пять единиц техники.

В пресс-службе МЧС Приморья корреспонденту РИА VladNews сообщили, что при пожаре никто не пострадал. В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам. В настоящее время ведется осмотр места происшествия и проливка конструкций. 

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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