Серьезный пожар произошел во Владивостоке

Обстоятельства случившегося выясняютсяъ

Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошел серьезный пожар, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Тревожное сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в четыре часа утра. Звонивший сообщил о том, что горел заброшенный двухэтажный барак по улице Уткинская. Пожарные прибыли на место происшествия спустя 12 минут.

В 6 часов 23 минуты пожар общей площадью 220 кв.м был локализован. Спустя еще час 25 минут открытое горение полностью ликвидировали.

Тушили огонь 21 человек личного состава и пять единиц техники.

В пресс-службе МЧС Приморья корреспонденту РИА VladNews сообщили, что при пожаре никто не пострадал. В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам. В настоящее время ведется осмотр места происшествия и проливка конструкций.

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