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В пригороде Владивостока найдено тело женщины, пропавшей прошлым летом

Выясняются все обстоятельства случившегося
Фото: СУ СК Приморского края Фото: СУ СК Приморского края
Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

В пригороде Владивостока найдено тело женщины, которая пропала в августе 2016 года. Об этом корреспонденту РИА VladNews сообщила старший помощник (по взаимодействию со СМИ) руководителя СУ СК Приморья Аврора Римская.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что в Приморье пропала пожилая женщина. 29 августа она ушла из дома и больше не вернулась. Пенсионерка вышла из квартиры дома на улице Главная в городе Владивостоке, после чего женщину никто не видел.

НА минувших выходных в пригороде Владивостока, недалеко от улицы Главная, были обнаружены останки трупа женщины. Как сообщила корреспонденту РИА VladNews помощник (по взаимодействию со СМИ) руководителя СУ СК Приморья Аврора Римская, найденные останки принадлежали той самой женщине, которая пропала в августе прошлого года.

"Известно, что пропавшая страдала частичной потерей памяти. Сейчас останки тела направлены на экспертизу. Выясняются все обстоятельства случившегося", - рассказала Аврора Римская. 

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