Ушел из жизни детский писатель Анатолий Алексин

В понедельник, 1 мая, на 93-м году жизни скончался детский писатель Анатолий Алексин, сообщает РИА VladNews.
О печальном трагическом событии сообщил на своей страничке в Fb журналист Дмитрий Лиханов.
- Сегодня, 1 мая в Люксембурге скончался классик советской детской литературы Анатолий Алексин. Только что мне сообщила об этом его дочь. Анатолию Георгиевичу шел 93 год, - написал Дмитрий.
Напомним, Анатолий Гоберман родился 3 августа 1924 года в Москве. Первый сборник повестей «Тридцать один день» был издан в 1950 году. В качестве литературного псевдонима взял сценический псевдоним матери. Награжден орденом Ленина, медалями СССР, знаком А. П. Гайдара и другими.