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Ушел из жизни детский писатель Анатолий Алексин

Классик скончался на 93-м году жизни
Фото: ОЛМА МЕДИА ГРУПП Фото: ОЛМА МЕДИА ГРУПП
Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

В понедельник, 1 мая, на 93-м году жизни скончался детский писатель Анатолий Алексин, сообщает РИА VladNews.

О печальном трагическом событии сообщил на своей страничке в Fb журналист Дмитрий Лиханов.

- Сегодня, 1 мая в Люксембурге скончался классик советской детской литературы Анатолий Алексин. Только что мне сообщила об этом его дочь. Анатолию Георгиевичу шел 93 год, - написал Дмитрий.

Напомним, Анатолий Гоберман родился 3 августа 1924 года в Москве. Первый сборник повестей «Тридцать один день» был издан в 1950 году. В качестве литературного псевдонима взял сценический псевдоним матери. Награжден орденом Ленина, медалями СССР, знаком А. П. Гайдара и другими. 

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