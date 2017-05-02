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Россия

С 1 июля бюджетников начнут переводить на карты «Мир»

Владимир Путин подписал соответствующий закон
Фото: LiveJournal Фото: LiveJournal
Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает обязанность банков использовать только национальные платежные инструменты при осуществлении операций по счетам физических лиц, получающих денежные выплаты из бюджета РФ или государственных внебюджетных фондов.

Положения закона распространяются на выплаты денежного содержания, зарплат работников государственных и муниципальных учреждений, пенсий и стипендий. Обслуживание карт для пенсионеров будет бесплатным. С 1 июля 2017 года карты "Мир" будут выдаваться всем гражданам, обратившимся за открытием нового банковского счета в целях получения выплат из бюджета. Остальные граждане должны будут получить карту "Мир" до 1 июля 2018 года. Для пенсионеров срок получения карты установлен до 1 июля 2020 года.

Закон сохраняет возможность получать указанные выплаты наличными или на банковские счета, не привязанные к картам. Поправки также не распространяются на получение физлицами вычетов по НДФЛ и на нерегулярные выплаты. При этом за правительством остается право установить по согласованию с ЦБ перечень иных выплат, в отношении которых будет действовать требование об их перечислении на карту "Мир".

В законе о "Национальной системе платежных карт" (НСПК) закрепляется положение о том, что доля участия Банка России в уставном капитале НСПК не может быть ниже уровня 50% плюс одна голосующая акция. В действующей редакции закона такая возможность предусмотрена при условии сохранения специального права Банка России на участие в управлении НСПК. Поправками также сокращается с 10% до 5% доля акций оператора НСПК, которые могут быть приобретены одним лицом или группой лиц.

Закон также обязывает продавцов, выручка от реализации товаров которых за год превышает 40 миллионов рублей, обеспечить прием карт "Мир". Эта обязанность наступит после 1 октября 2017 года.

Кроме того, закон сокращает со 120 до 30 дней срок уведомления Банка России операторами платежных систем о введении новых тарифов или увеличении размера тарифов. Помимо уведомления, оператор платежной системы должен будет предоставить обоснование изменений.

Закон также вносит ряд изменений в части регулирования отношений в платежной сфере. В частности, абсолютные критерии системной и социальной значимости платежных систем предлагается заменить на относительные. Это связано с тем, что абсолютные критерии не учитывают "внешние" факторы: отраслевую и сезонную активность, курсовые колебания, отмечают авторы документа в пояснительной записке.

Документ расширяет список участников "Национальной системы платежных карт" за счет включения иностранных банков, зарубежных национальных (центральных) банков и международных финансовых организаций. Кроме того, в перечень участников НСПК планируется включить Внешэкономбанк. "Это позволит обеспечить расширение сети приема карт "Мир" и возможность их эмиссии за рубежом", - говорится в пояснительной записке к документу.

Банки, согласно закону, должны будут не позднее 1 июля 2017 года обеспечить прием карт "Мир" во всех своих технических устройствах, предназначенных для осуществления расчетов, в том числе банкоматах.

Помимо этого, закон регулирует размер комиссии по картам "Мир". Предполагается, что он не должен превышать размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком по платежным картам платежных систем аналогичного вида, типа продукта.

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