Владивостокцев ждут дождливые выходные

Прогноз погоды

Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

Первая рабочая неделя мая порадует приморцев теплой погодой, однако уже ночью в субботу, 6 мая, на Приморье обрушатся дожди, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Ранее агентство сообщало, что в период 5-6 мая через территорию края ожидается прохождение фронтальных разделов циклона, который будет смещаться над Амурской областью и Хабаровским краем. В Приморье возможны дожди разной интенсивности. Температурный фон понизится на 3-5°C.

Ночью в субботу, 6 мая, начнется сильный дождь, который продлится вплоть до воскресенья. Интенсивность осадков на протяжении двух выходных будет меняться. Температура воздуха днем составит +8…+10°C, вечером - +5…+8°C. Ветер от юго-восточного до северо-западного со скоростью до 30 м\с.

В Воскресенье температура воздуха днем +6…+12°C, вечером - +9…+12°. Ветер северо-западный со скоростью 8-18 м\с. В крае облачно.



