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Актуальный комментарий

Белый дом: Главы США и КНДР смогут встретиться лишь после соблюдения ряда условий

Представитель резиденции президента Соединенных Штатов не уточнил, в чем они состоят
Фото: 123RF.com Фото: 123RF.com
Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

Перед встречей президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном должно быть выполнено много условий. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

"Мы должны увидеть, что их провокационное поведение сошло быстро на нет. Есть масса условий (для встречи глав государств - прим.ред.)", - сказал Спайсер в понедельник на брифинге, отвечая на вопрос, какие условия должны быть выполнены, чтобы встреча Трампа с Ким Чен Ыном состоялась.

"Ясно, что пока ничего из этого не происходит", - добавил представитель Белого дома, отметив: "Не думаю, что это произойдет в ближайшее время"

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