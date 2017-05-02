Белый дом: Главы США и КНДР смогут встретиться лишь после соблюдения ряда условий

Представитель резиденции президента Соединенных Штатов не уточнил, в чем они состоят

Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

Перед встречей президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном должно быть выполнено много условий. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

"Мы должны увидеть, что их провокационное поведение сошло быстро на нет. Есть масса условий (для встречи глав государств - прим.ред.)", - сказал Спайсер в понедельник на брифинге, отвечая на вопрос, какие условия должны быть выполнены, чтобы встреча Трампа с Ким Чен Ыном состоялась.

"Ясно, что пока ничего из этого не происходит", - добавил представитель Белого дома, отметив: "Не думаю, что это произойдет в ближайшее время"