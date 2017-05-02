Центр Владивостока вновь перекроют

Будет организован объезд

Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

В среду, 3 мая, с 21.00 до 00.00 в центре Владивостока будет ограничено движение и остановка автотранспорта из-за проведения тренировок военного парада, посвященного 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Движение будет ограничено на следующих участках автомобильных дорог:

- по улице Алеутская: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей 1-я Морская;

- по улице Светланская: от пересечения с улицей Лазо до пересечения с улицей Алеутская;

- по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговая до пересечения с улицей Семеновская;

- по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Семеновская;

- по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом.

На данный период времени будет организован объезд по улицам: Светланская, 1-я Морская, Набережная, Тигровая, Пограничная, Семеновская, Батарейная, Западная, Суханова, Уборевича, Пушкинская, Всеволода Сибирцева и Луцкого.