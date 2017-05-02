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Общество

Весеннее тепло вдохновляет владивостокцев на творчество

РИА VladNews подводит итоги апрельского опроса
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

Весна - время для любви, новых открытий, перемен и идей. С каждым днем на улице становится все теплее, а у владивостокцев появляется новый импульс к жизни, сообщает РИА VladNews.

В апреле редакция РИА VladNews решила выяснить, как весна влияет на ритм жизни владивостокцев. Результат показал, что большинство участников опроса, а именно 27,4%, весной получают вдохновение на новые творческие идеи.

24,8% не замечают прихода весны и продолжают «плыть по течению». Такой же процент опрошенных - люди, которые ждут каких-либо весенних изменений, но пока они еще не произошли.

А вот 14,1% заявили, что весеннее вдохновение их «накрывает» лишь в конце весны.

По словам специалистов, весна – самое лучшее время года для перемен и воплощения новых задумок. С приходом тепла многие начинают стремиться сделать свою жизнь лучше и ярче. 

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