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Общество

Мусульман Приморья предупредили об опасностях Хаджа

Как не заболеть в паломничестве
Фото: IslamDag Фото: IslamDag
Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

Ежегодно в Королевство Саудовская Аравия (далее - КСА) на Хадж выезжают миллионы паломников более чем из 160 стран мира. В 2017 году выезд паломников будет осуществляться с 24 июля по 25 августа, а возвращение – с 6 сентября по 7 октября. Установленная квота паломников из Российской Федерации - 20 500 человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Приморского Центра гигиены и эпидемиологии.

С учетом требований Министерства здравоохранения КСА все прибывающие на Хадж паломники должны иметь действующие международные сертификаты о вакцинации с отметкой о проведении иммунизации против менингита четырехкомпонентной вакциной.

Вакцинация должна быть проведена в сроки не менее чем через 10 дней и не более чем за 3 года до прибытия в КСА с указанием даты иммунизации и серии вакцины. Кроме этого, всем паломникам до прибытия на Хадж рекомендуется провести вакцинацию против сезонного гриппа.
Паломникам нужно заблаговременно уточнять у туроператоров сведения об эпидемиологической ситуации в стране планируемого пребывания.

В Саудовской Аравии широко распространены инфекционные и паразитарные заболевания, многие из которых не встречаются в Российской Федерации (проказа, малярия, новая короновирусная инфекция, вызванная ближневосточным респираторным синдромом (БВРС – КоВ), постоянно регистрируется менингит. Теплый влажный климат способствует длительному выживанию микроорганизмов в окружающей среде, активному выплоду насекомых и гельминтов.
Чаще всего инфекционные и паразитарные заболеваний передаются через воду, загрязненные и недостаточно обработанные продукты питания, кровососущих насекомых (комаров, блох, слепней, москитов, мошек, клещей и других), при контакте с больным человеком или загрязненным объектом окружающей среды, половым путем.

При проведении Хаджа, в результате скоплении людей, повышается риск распространения капельных инфекций и инфекций с фекально-оральным механизмом передачи, наиболее эффективной мерой профилактики которых является иммунопрофилактика (прививки). Собираясь на Хадж, необходимо обязательно привиться от инфекционных заболеваний.

Чтобы не заболеть, нужно обязательно соблюдать правила личной и общественной гигиены:

- пить только бутилированную воду;

- купаться только в отведенных для этого местах и не глотать воду при купании;

- чаще мыть руки мылом или антисептическими средствами;

-использовать салфетки при кашле и чихании, использованные салфетки выбрасывать в мусорные урны;

-стараться по возможности избегать вытирания руками глаз, носа и рта;

-избегать контактов с заболевшими и не использовать их личные вещи;

-носить марлевую маску, особенно в местах скопления людей;

-не приближаться к местам скопления верблюдов и избегать прямого контакта с ними;

-не употреблять некипячёного и пастеризованного верблюжьего молока, а также неправильно приготовленную верблюжатину.

- не приобретать пищевые продукты в местах неорганизованной торговли.

При возникновении любых признаков недомогания следует обратиться к врачу, а при возвращении из поездки и в случае появления любых симптомов заболевания (озноб, повышение температуры, недомогание, боль в горле и другое) следует немедленно обратиться в медицинскую организацию, проинформировав врача о недавнем пребывании на Хадже.

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