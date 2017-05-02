До пятницы в Приморье сохранится теплая и без осадков погода

В крае без осадков

Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 2 мая, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Примгидромета. В крае погода без осадков. Свежий юго-западный ветер. Температура воздуха в континентальных районах +18…+26°C, на побережье +12…+17°C.

3 и 4 мая в поле высокого атмосферного давления в Приморье сохранится погода без осадков. В ночные часы температура воздуха составит +7…+12°C, на востоке от +3 до -2°C. Днем в континентальной части края продолжится повышение температурного фона, воздух прогреется до +20…+30°C, в прибрежных районах по-прежнему будет +12…+17°C.

В период 5-6 мая через территорию края ожидается прохождение фронтальных разделов циклона, который будет смещаться над Амурской областью и Хабаровским краем. В Приморье возможны дожди разной интенсивности. Температурный фон понизится на 3-5°C.

Во Владивостоке сегодня небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный умеренный, вечером сильный. Температура воздуха днем +13...+16°C.

В среду и четверг в столице края сохранится погода без осадков. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Температурный фон в ночные часы составит +6…+9°C, днем +12…+15°C.