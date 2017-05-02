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Происшествия

Тело исчезнувшей в Приморье учительницы найдено спустя семь месяцев

Следствие длится больше полугода
Фото: Примпоиск Фото: Примпоиск
Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

Труп исчезнувшей еще в октябре 2016 года жительницы Покровки, село Октябрьского района, обнаружен в реке Раздольная под селом Чернятино, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на старшего помощника (по взаимодействию со СМИ) руководителя СУ СК Приморья Аврору Римскую.

Напомним, Хроленко Анастасия 1989 года рождения исчезла 16 октября 2016 года. Последний, с кем девушка имела контакт, был ее парень Дмитрий Рыбальченко, который позже и стал главным подозреваемым.Сначала подозреваемый признался, что убил девушку, тело скинул с моста, а вещи сжег. Немногим позже Дмитрий изменил показания. Почти семь месяце волонтеры во главе с бывшим мужем пропавшей Анастасии Хроленко прочесывали местность. Поиски не прекращались даже зимой. О том, что поиски тела девушки завершены, сообщил ее бывший муж 29 апреля:

"Семь месяцев прошло с тех пор, как Дмитрий Рыбальченко убил мою бывшую жену Хроленко Анастасию, а тело сбросил с моста .Более 6 месяцев мы чуть ли не каждый день выходили на реку и искали до заката солнца Анастасию .Даже в зиму мы выходили на лёд и искали пешими группами ее.И возобновили поиски, когда лёд сошёл с реки. Сегодня под Чернятино было найдено тело моей бывшей супруги, которую мы искали в реке Суйфун.
Более полугода длится следствие, так как убийцу пытались оправдать адвокаты, которые придумывали различные варианты и различнные версии невиновности убийцы .Склоняли на то, что она сама покончила жизнью самоубийством, что я ее убил из ревности, что она повесилась. Что только не придумают люди, когда им заплатят .В нашей жизни человек оно или с детства или никогда. Уважаемые адвокаты , к вам хоть раз в слезах подбегал ребёнок со словами, где ее мама? Вы хоть раз успокаивали ребёнка, который рыдает в истерике и кричит, что мама ее не любит, поэтому и бросила? Вы хоть раз врали ребёнку со слезами на глазах? Вы до сих пор верите Рыбальченко, что он этого не делал? Настю нашли в реке недалеко от моста с которого он скинул ее. Если вам и этого мало, то пусть каждый напишет своё мнение по этому поводу!", - сообщил Александр, бывший муж Анастасии.

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