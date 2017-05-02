Это самая авторитетная бизнес-награда Тихоокеанской России

Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

РИА VladNews получило золотой приз конкурса "Торговая марка года -2016" в номинации "За активное продвижение здорового образа жизни" — самой авторитетной бизнес-награды Тихоокеанской России в области эффективного маркетинга, рекламы, продвижения товаров и услуг.

Конкурс был учрежден в 2002 году по инициативе Приморской торгово-промышленной палаты. В 2010 году конкурс получил поддержку Дальневосточной торгово-промышленной палаты и приобрел статус дальневосточного.

Торговая марка года - единственная награда на Дальнем Востоке, имеющая юридическую силу предоставления победителям права использования знака "Торговая марка года" в рекламных целях, размещения знака на товаре, упаковке и любых рекламных материалах. В составе жюри - эксперты в сфере маркетинга, интеллектуальной собственности, дизайна, PR.

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