Сбербанк снижает ставки по всей линейке потребительских кредитов и запускает промо-акцию

С 1 мая минимальная ставка составляет 12,9% годовых

Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

Сбербанк снижает процентные ставки по всей линейке потребительских кредитов и запускает промо-акцию с дополнительным дисконтом. Снижение составляет до 4 п.п. от действующих на текущий момент ставок, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Сбербанка..

С 1 мая минимальная ставка по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» составляет 12,9% годовых, по «Потребительскому кредиту без обеспечения» - 13,9% годовых в рублях.

По «Потребительскому кредиту военнослужащим – участникам НИС» процентные ставки составляют 13,5% годовых в рублях с обеспечением и 14,5% годовых в рублях без обеспечения. По «Кредитам физическим лицам, ведущим личное подсобное хозяйство» процентная ставка составляет 17,0% годовых в рублях.

Сбербанк вводит также дополнительный дисконт в размере 1 п.п. «Потребительскому кредиту без обеспечения» за использование digital-сервиса. В рамках промо-акции минимальная ставка по этому продукту составит 12,9% годовых в рублях, при условии подачи заявки через Сбербанк Онлайн и оформлении кредита на сумму от 300 тыс. рублей. Акция действует до 18 июня 2017 года включительно.

Со 2 мая 2017 года по «Потребительскому кредиту на рефинансирование кредитов» предлагается фиксированная ставка от 13,9% годовых в рублях. Продукт позволяет рефинансировать до 5 кредитов – как взятых в других банках, так и в Сбербанке, теперь не требуется подтверждения целевого использования кредитов.

Процентные ставки устанавливаются индивидуально в зависимости от надёжности, платёжеспособности и категории клиента.