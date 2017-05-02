В Приморье закрываются частные фирмы

Данные официальной статистики

Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

В Статистическом регистре хозяйствующих субъектов на 1 апреля 2017 года по Приморскому краю учтены 67,8 тысячи организаций, из которых 66,3 тысячи являются юридическими лицами, 1,5 тысячи - филиалами, представительствами и другими обособленными подразделениями юридических лиц, сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Приморскстата.

35% предприятий края при регистрации заявили основным видом деятельности торговлю оптовую и розничную, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, 12 % - транспортировку и хранение, 8% - строительство, 6% - деятельность по операциям с недвижимым имуществом. По сравнению с прошлым годом наблюдается снижение числа зарегистрированных организаций (96%).

Наиболее распространенная форма собственности - частная российская. Ее имеют 89% хозяйствующих субъектов, 5% - государственную и муниципальную.

Подавляющее большинство организаций края являются коммерческими структурами, самая распространенная форма которых - ООО. Их доля в общем количестве организаций края всех организационно-правовых форм составляет 80%.

Преимущественно предприятия сосредоточены в городах (91%), а в районах находится незначительное количество объектов (9%).

Кроме того, в составе Статрегистра учтено 53 тысячи индивидуальных предпринимателей, 50% из них заявили основным видом деятельности торговлю, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования.