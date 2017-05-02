Цена низкокачественных б/у квартир в Приморье оказалась выше цен на жилье эконом-класса

По итогам I квартала 2017 года

Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

Средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в Приморье по итогам I квартала 2017 года составила 82 882 рубля, а в новостройках региона - 70 133 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Приморскстата.

При этом типовые квартиры среднего качества в новостройках стоят в среднем по 50 947 рублей за метр квадратный, улучшенного качества - 71 839 рублей, а элитные - 88 862 рубля.

Что касается вторичного рынка жилья, ценник здесь выше: 79 326 рублей за жилье эконом-класса, 85 026 - за "квадрат" в жилье улучшенного качества. При этом жилье низкого качества в пересчете на каждый квадратный метр стоит даже дороже, чем типовое жилье среднего качества - 82 802 рубля.