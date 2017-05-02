Сегодня во Владивостоке завершается отопительный сезон

Отключения будут проходить поэтапно

Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 2 мая, во Владивостоке завершается отопительный сезон, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Отметим, что система теплоснабжения будет отключаться в городе поэтапно по схеме. Отключения продлятся в течение нескольких дней.

В пресс-службе администрации города корреспонденту агентства сообщили, что текущий отопительный период в приморской столице проходил в штатном режиме, проблемные вопросы решались оперативно. Случаев длительного отключения теплоснабжения отмечено не было, возникавшие повреждения теплотрасс устранялись в сжатые сроки.

В настоящее время все ответственные службы уже приступают к подготовке к отопительному сезону 2017-2018 годов. Разработаны и утверждены графики производства работ по ремонту инженерных сетей в межотопительный период для организаций, занимающихся вопросами тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения. Совсем скоро городские коммунальные службы начнут проводить гидравлические испытания теплотрасс.