За сутки в Приморье произошло более 20 возгораний

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

За сутки в Приморье организована работа по тушению 24 техногенных пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Для ликвидации последствий ДТП силы и средства МЧС не привлекались.

Была организована работа по тушению техногенных пожаров на территории Приморского края: во Владивостокском городском округе: тушение жилого дома, расположенного на Партизанском проспекте; ликвидация пожара в многоквартирном доме на улице Нижнепортовая. На тушении было задействовано 239 человек личного состава и 67 единиц техники.